Ultimo saluto a Sofia: la città di Palermo si riunisce per ricordare la giovane studentessa

La chiesa di Santa Teresa alla Kalsa a Palermo ha ospitato oggi la funzione funebre per Sofia, una giovane studentessa di Design al Politecnico di Milano. Il presidente della Regione, Renato Schifani, era presente alla funzione e ha sostenuto le spese del rientro della salma su volontà del governatore che ha seguito la vicenda, rimanendo in contatto con la famiglia della studentessa.

La città di Palermo si è riunita oggi per dare l'ultimo saluto a Sofia , una giovane studentessa che frequentava il corso di Design al Politecnico di Milano.

La funzione è stata celebrata dal parroco della chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, don Giuseppe Di Giovanni, che ha ricordato la giovane donna come una persona che riusciva a trasmettere il suo amore per la sua città, il suo calore e la sua energia. Il presidente della Regione, Renato Schifani, era presente alla funzione e ha sostenuto le spese del rientro della salma su volontà del governatore che ha seguito la vicenda, rimanendo in contatto con la famiglia della studentessa





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