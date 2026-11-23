Curzio Augias ha dettato le volontà per la sua ultima puntata su La7, un addio sobrio e lucido alla televisione pubblica. Ecco i dettagli del suo testamento spirituale.

La serata televisiva di lunedì su La7 segnata dal nome di Curzio Augias non sarà una semplice reperta, ma il vero e proprio congedo ufficiale del giornalista e scrittore. Curzio Augias, consapevole dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, ha preso la lucida decisione di interrompere le terapie mediche standard per affidarsi esclusivamente alle cure palliative. In questo ultimo atto, Curzio Augias ha tracciato un testamento televisivo dettagliato, definendo con precisione chirurgica ogni singolo passaggio della sua ultima trasmissione dedicata alla storia della televisione pubblica.

La Regia Sartoriale dell'Addio alla Televisione

Il regista ha seguito pedissequamente le direttive scritte da Curzio Augias, che ha voluto che l'appuntamento andasse in onda proprio di lunedì sera. Dalla sigla di apertura fino ai titoli di coda, nulla è stato lasciato al caso o all'improvvisazione del momento. Curzio Augias ha selezionato con cura due o tre momenti chiave estratti dal suo recente percorso su La7, creando un mosaico narrativo che riassumesse il senso profondo della sua ricerca intellettuale attraverso gli anni.

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Questi spezzoni scelti dal giornalista coprono temi fondamentali come la storia, la letteratura, l'etica civile e le grandi domande esistenziali che hanno accompagnato la sua carriera. Curzio Augias ha sottolineato come il dubbio, l'approfondimento e il rispetto per l'intelligenza dello spettatore siano stati i pilastri indissolubili del suo modo di fare informazione. Questa scelta riflette una visione della televisione intesa come servizio civile e culturale, un atto d'amore verso i tantissimi spettatori che lo hanno seguito per decenni.

Incontro con Gianfranco Ravasi e Visione Culturale

Uno dei passaggi centrali selezionati da Curzio Augias per il suo testamento televisivo è una conversazione con Gianfranco Ravasi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il giornalista ha incluso questo dialogo alto e rispettoso, privo di steccati ideologici, per dimostrare come due sensibilità diverse possano interagire in modo costruttivo. Rivedere quelle parole oggi, alla luce della scelta composta con cui Curzio Augias ha affrontato i suoi ultimi giorni, conferisce a quel frammento televisivo una forza emotiva e morale ancora più profonda.

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Questa selezione dimostra la volontà di Curzio Augias di lasciare un'eredità di dialogo e comprensione reciproca. Il giornalista non ha scelto momenti di polemica, ma istanze di riflessione condivisa. La presenza di Gianfranco Ravasi in questa carrellata finale sottolinea l'importanza del confronto interreligioso e culturale come parte integrante del dibattito pubblico italiano. Curzio Augias ha voluto che il suo pubblico vedesse quanto il rispetto reciproco sia essenziale nel panorama mediatico contemporaneo.

L'Ultimo Messaggio Audio e l'Eredità di Curzio Augias

La chiusura della serata è stata concepita da Curzio Augias con estrema sobrietà. Secondo la regia voluta espressamente dal giornalista, uno dei momenti importanti arriverà in chiusura con un addio ai telespettatori basato esclusivamente sulla sua voce fuori campo. Curzio Augias ha optato per una soluzione minimale, senza apparizioni visive o elementi grafici pesanti, lasciando che fosse solo il suo timbro inconfondibile a parlare al pubblico.

Questa voce, che suona come un invito all'impegno, allo studio e alla responsabilità civile, rappresenta un vero passaggio di testimone alle nuove generazioni. Con queste parole, si chiude idealmente una carriera straordinaria di Curzio Augias che ha attraversato oltre sessant'anni di storia culturale italiana. Il suo percorso è passato dai grandi reportage per la carta stampata alle trasmissioni iconiche della Rai, fino all'ultima e vitale stagione su La7, confermando fino all'ultimo fotogramma l'eleganza e il rigore di un gigante del giornalismo italiano.