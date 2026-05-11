Ultimo trionfo dell'Arsenal in Serie A risale al 2003/2004

L'ultimo trionfo dell'Arsenal in Premier League risale al 2003/2004, sotto la guida di Arsene Wenger. Una stagione ricordata come il titolo degli Invincibili per la squadra che conquistò 38 punti senza perdere.

Quando ha vinto l'ultima volta la Premier League l' Arsenal ? Quanto tempo è passato dall' ultimo trionfo dei Gunners? L' ultimo trionfo dell' Arsenal in Premier League è datato 2003/2004.

Nell'anno in questione Arsenal fu guida da Arsene Wenger riuscì nell'impresa di non perdere neppure una partita in 38 giornate di campionato, un po' come la prima Juventus di Antonio Conte o il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il trasloco di marcia segnato da quell'Arsenal fu quello di 26 vittorie, 12 pareggi e, appunto, nessuna sconfitta. La classe sopraffina di Thierry Henry la trascinò in campo: capocannoniere con 30 reti, 8 in più rispetto a quelle segnate da Alan Shearer.

L'Arsenal ha chiuso quel campionato a quota 90 punti, dominandolo. Il Manchester United secondo si è fermato a 79, il Chelsea terzo a 75. I Gunners hanno vinto il campionato inglese per 13 volte. Tre da quando è stata istituita la Premier League nel 1992





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