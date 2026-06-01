Ultraleggero si schianta a Valbrembo: un morto e un ferito in condizioni gravissime

Un aereo ultraleggero è precipitato a Valbrembo, in provincia di Bergamo, schiantandosi in una zona residenziale. L'incidente ha causato la morte del pilota e il ferimento grave di un'altra persona. Il velivolo ha colpito un pilone dell'elettricità e il tetto di un'auto prima di finire contro la recinzione di una villetta. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente. Un testimone oculare ha raccontato i momenti di terrore.

Nel pomeriggio di lunedì 1 giugno, intorno alle 16, un drammatico incidente aereo ha scosso la tranquilla comunità di Valbrembo , in provincia di Bergamo . Un aereo ultraleggero è precipitato in via Don Bosco, una strada residenziale situata a poca distanza dalla pista dell'Aeroclub della zona.

L'impatto è stato devastante e ha avuto conseguenze tragiche: bilancio finale è di una vittima, il pilota del velivolo, e un ferito in condizioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente potrebbe essere avvenuto durante un tentativo di atterraggio d'emergenza. Prima di fermarsi definitivamente contro la recinzione di una villetta, l'ultraleggero ha colpito un pilone dell'elettricità e ha travolto il tettuccio di un'automobile parcheggiata in strada. Il rumore dell'impatto e la nuvola di polvere sollevata hanno allarmato i residenti.

Sul posto sono intervenuti con urgenza i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i mezzi del 118. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre le persone coinvolte dai rottami del piccolo aereo. La zona è stata messa in sicurezza e le autorità hanno avviato le indagini per determinare le cause technicalhe del disastro. Ad offrire una testimonianza chiave per la ricostruzione degli attimi concitati è un uomo che si trovava a pochi metri dal luogo dello schianto.

L'uomo, che stava lavorando nel giardino di casa, ha raccontato di essersi salvato per un soffio: "Si è intraversato ed è finito contro il tettuccio della mia auto, poi contro la recinzione di un'abitazione. Stavo legando i pomodori nel giardino di mia suocera, se fossi stato nella mia auto a quest'ora non so se sarei qui a parlarne". Le sue parole evidenziano quanto la tragedia sia stata vicina a colpire anche altre persone.

L'incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle operazioni aeree in prossimità di aree abitate e sulla preparazione del pilota. Le autorità competenti, tra cui l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, dovranno accertare se ci siano stati problemi meccanici, errori umani o condizioni meteo avverse che abbiano contribuito alla caduta. La comunità di Valbrembo, intanto, si stringe intorno alle famiglie delle vittime, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del ferito, ricoverato in terapia intensiva





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incidente Aereo Ultraleggero Valbrembo Bergamo Schianto Pilone Elettricità Ferito Morto Soccorsi Testimone

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bloccati sull’aereo senza poter scendere: l’odissea di 80 passeggeri Ryanair a BergamoDoveva essere un normale volo da Bergamo a Bristol, ma per circa 80 passeggeri si è trasformato in una lunga e stressante attesa durata oltre cinque ore a bordo dell’aereo fermo sulla...

Read more »

Giuntoli riparte da Bergamo: il comunicato dell'Atalanta e la statistica che fa ben sperareCristiano Giuntoli riparte da Bergamo.

Read more »

«Operai come schiavi» per costruire il consolato Usa a Milano, manager di Caddell fermato a BergamoUlas Demir, manager turco alla guida della divisione italiana del gruppo Caddel, è stato fermato mentre tentava di lasciare l'Italia. L'uomo, indagato a Milano per caporalato...

Read more »

Caporalato nel cantiere del Consolato Usa, fermato a Bergamo il manager CaddellUlas Demir bloccato dai carabinieri a Orio al Serio con la moglie dopo una telefonata dalla Turchia. Per la Procura di Milano il pericolo di fuga era “concreto e imminente”

Read more »