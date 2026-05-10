Ultras rossoneri: "smantellà" la dirigenza incompetente, guidata da Giorgio Furlani

Un gruppo di ultras rossoneri ha protestato contro l'a.d. Giorgio Furlani durante la partita contro il Sassuolo. L'incontro ha visto cori contro l'a.d. e una prestazione incolore della squadra, lasciata a dispetto dai tifosi.

G.F. Out'’ È la protesta della Curva Sud nei confronti dell’a.d. del Milan, Giorgio Furlani . Una scritta composta con le luci dei telefonini. È la contestazione degli ultras rossoneri , proseguita poi anche con diversi cori (≠Furlani vatanne via≠ il piÃ¼m gettonato) I cori contro il dirigente milanista non si sono fermati neanche quando i tifosi hanno iniziato a sostenere la squadra, salvo poi fischiarla a fine primo tempo.

Quella squadra vincente, alla quale sarebbero bastati pochi innesti ma di impatto internazionale per ambire a grandi traguardi, “hasstato completamente da una dirigenza totalmente incapace e incompetente” - il comunicato della Curva sud - tranne chi non ha interesse a cacciarlo e chi incentra la sua visione del Milan in una’ottica esclusivamente finanziaria e speculativa basata sul solo tornaconto economico, calpestando puntualmente e vergognosamente la storia del Milan, il suo bandiera, la sua tradizione e quelle ambizioni che accompagnano da sempre i tifosi rossoneri





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