In Umbria crescono gli animali d'affezione: 35 mila cani in più rispetto al 2024 e una spesa media annua di circa 1.050 euro a famiglia. Ecco i dati principali.

In Umbria cresce il numero di animali d'affezione nelle case dei cittadini. Secondo i dati diffusi da Perugia, nelle famiglie umbre risultano 35 mila cani in più rispetto al 2024. Nel frattempo, in un anno la spesa per food e accessori è aumentata di quasi il 3 per cento.

Il quadro emerge da un rapporto dell'Ufficio studi Coop e Nomisma, che stima una spesa media annua di circa 1.050 euro a famiglia. Il valore varia però in base al contesto di riferimento, con differenze anche nelle famiglie composte da due componenti.

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Cani e gatti: la diffusione tra le famiglie umbre

Una famiglia su quattro possiede almeno un gatto, mentre almeno una famiglia su tre convive con un cane. Il fenomeno non riguarda soltanto i mammiferi domestici, perché in regione sono diffusi anche pesci, furetti e criceti.

L'anagrafe ufficiale degli animali a livello regionale, aggiornata al 20 novembre, conta 524.874 cani tracciati regolarmente tramite microchip. I gatti registrati sono 8.985, un numero anch'esso cresciuto in modo marcato nel giro di pochi anni.

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Per il settore la crescita è costante e si ripete ogni anno. Il trend indica una presenza sempre più radicata di animali da compagnia nella vita quotidiana degli umbri.

Chi sono i proprietari di cani e gatti

Secondo l'ultimo Rapporto Assalco Zoomark 2026, i cani sono più diffusi tra le famiglie con figli piccoli, con una quota del 40,8 per cento contro il 28,7 per cento del totale delle famiglie. I gatti sono invece più presenti tra le famiglie con figli più grandi, con il 33,7 per cento contro il 26,7 per cento del totale.

Il rapporto evidenzia inoltre che i single hanno in egual misura cani e gatti, smentendo l'idea di una preferenza dei felini per chi vive da solo. Tra i proprietari di cani emerge invece una disparità a favore degli uomini: il 25,3 per cento degli uomini single ha un cane, rispetto al 19,7 per cento delle donne single.

Lo studio sottolinea anche che oltre la metà delle famiglie italiane, comprese quelle umbre, vive con almeno un animale da compagnia, nella misura del 54,5 per cento. La quota sale al 66,7 per cento nelle famiglie con bambini piccoli e resta superiore al 60 per cento in quelle con figli oltre i 20 anni.

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Anagrafe e randagismo: strumenti per la prevenzione

L'Anagrafe degli animali d'affezione raccoglie il codice identificativo, costituito da microchip o tatuaggio, insieme a informazioni su specie, razza e sesso. Secondo la definizione riportata dalla fonte, lo strumento rappresenta un efficace deterrente contro gli abbandoni.

La stessa anagrafe favorisce studi e interventi per la prevenzione e la cura delle malattie degli animali. Il tema del randagismo resta però un fenomeno preoccupante anche in Umbria, e richiede una sorveglianza costante da parte delle autorità competenti.