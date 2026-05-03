Un alveare in città: la convivenza tra api e residenti a Buenos Aires

Un alveare prospera all'interno di un muro in un edificio del centro di Buenos Aires, creando una situazione complessa tra la necessità di proteggere le api e il disagio dei residenti. L'articolo racconta la storia di Agustín Ezcurra e dell'intervento dell'apicoltore Marcelo Loiseau per ricollocare l'alveare in modo sicuro e rispettoso.

Nel cuore di Buenos Aires , un insolito scenario si ripete quotidianamente: un alveare prospera all'interno di un muro, precisamente in un edificio del centro. Le api, instancabili lavoratrici, entrano ed escono da un piccolo foro al quinto piano, un passaggio condiviso con tubi del gas e dell'elettricità.

Questo movimento continuo, questa incessante attività, è osservato con crescente frustrazione da Agustín Ezcurra, residente dell'appartamento e amministratore del palazzo. Da quindici anni, l'alveare si è espanso, risalendo e scendendo lungo il muro cieco, estendendosi a diversi piani dell'edificio. A differenza dei suoi vicini, che hanno sigillato i loro balconi, Ezcurra si trova in una posizione particolarmente scomoda, con l'alveare a pochi passi dalla finestra della sua cucina.

La situazione, pur potendo apparire pittoresca, genera preoccupazione e un senso di invasione. Ezcurra tenta di dissuadere le api inserendo un tubo di legno nel foro, ma la reazione è immediata: uno sciame si solleva, riempiendo l'aria e alimentando il panico tra i residenti. La paura delle punture, un istinto di difesa naturale, spesso oscura la consapevolezza del ruolo cruciale che questi insetti svolgono per l'ecosistema.

Ezcurra esprime chiaramente il suo desiderio di una soluzione definitiva, sollecitando il consorzio a intervenire. La sua ricerca di un approccio più rispettoso delle api lo ha portato a Marcelo Loiseau, un apicoltore esperto con oltre trent'anni di attività. Loiseau si dedica al ricollocamento di alveari in luoghi inaspettati, offrendo loro rifugio in pareti, tetti, terrazze, alberi e balconi.

La sua esperienza testimonia un cambiamento di mentalità: se un tempo gli alveari venivano eliminati con il veleno, oggi si assiste a una crescente sensibilità verso l'importanza di questi insetti e al rischio della loro estinzione. Loiseau sottolinea come molte imprese di disinfestazione si rifiutino di maltrattare le api, segno di una maggiore consapevolezza. Paradossalmente, mentre le città offrono un rifugio sicuro, le campagne sono diventate sempre più ostili.

L'espansione dell'agroindustria e l'uso massiccio di pesticidi costringono le api a cercare alternative, trovando nelle aree urbane un ambiente più protetto. Buenos Aires, con i suoi alberi nettariferi, le piazze e i giardini, offre un habitat ideale per le api, che esplorano attivamente il territorio urbano. Il processo di sciamatura, che avviene soprattutto in primavera, porta alla formazione di nuovi nuclei, con una regina e migliaia di api operaie che abbandonano la colonia originale alla ricerca di un nuovo rifugio.

Le api esploratrici individuano piccoli spazi chiusi, come buchi negli alberi o nelle pareti, e comunicano la loro scoperta al resto dello sciame. Il trasferimento degli alveari non è solo una risposta a un pericolo immediato, ma anche una conseguenza della sindrome dello spopolamento degli alveari (CCD), un fenomeno preoccupante che affligge gli scienziati e gli apicoltori di tutto il mondo.

Diversi fattori contribuiscono a questa sindrome, tra cui la presenza di virus, parassiti come la varroa, l'uso di pesticidi, la crisi climatica e la perdita di habitat dovuta all'espansione delle monocolture. Le città, meno esposte ai pesticidi agricoli, rappresentano quindi un'oasi di sicurezza per le api. Loiseau sta valutando la migliore strategia per trasferire l'alveare dal quinto piano dell'edificio, prevedendo l'utilizzo di un'imbracatura e la necessità di rompere parzialmente il muro





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