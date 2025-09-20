Un'analisi della violenza e della società: un libro indaga sul crimine e l'immigrazione, mentre Fitch promuove l'Italia e DBRS declassa la Francia

Un'analisi approfondita del crimine, dell'immigrazione e delle responsabilità sociali, accompagnata dalle ultime valutazioni economiche. Un libro riapre il caso di un giovane criminale, figlio di immigrati, offrendo una riflessione sulla violenza e l'esclusione. Intanto, Fitch promuove il rating dell'Italia, mentre DBRS declassa la Francia.

Figlio di immigrati italiani indigenti, fu arrestato all’età di sedici anni, accusato di undici crimini. La sua storia, raccontata magistralmente in un libro che fonde cronaca, saggio e romanzo, non è solo quella di un criminale, ma è anche un atto d’accusa contro una società che respinge con violenza ogni forma di alterità, demonizzando e punendo chi vive ai margini.

Su di lui, polizia, medici legali, psichiatri e stampa hanno indagato a lungo, senza mai trovare una risposta rassicurante a quel labile confine tra disagio, follia e crimine. Oltre settant’anni dopo la sua morte in una prigione gelida ai confini del mondo, la giornalista e scrittrice María Moreno riapre il caso, dando vita a un testo ipnotico, violento e travolgente. Questo libro trascende il genere del reportage, diventando al contempo una storia di immigrazione e miseria, un reportage crudo dell’epoca e una riflessione sugli archetipi universali del crimine. La narrazione ci mostra che il male non nasce dal nulla, ma è spesso il prodotto di un ambiente crudele e indifferente. Ci spinge a chiederci, inoltre, quanto la società sia responsabile dei mostri che genera. Le sue azioni sono il sintomo di una malattia sociale più profonda, un riflesso della miseria e della violenza che lo hanno circondato fin dall’infanzia. La storia ci ricorda che la giustizia non è solo punizione, ma anche comprensione delle cause che portano al crimine. Il libro, tradotto da Gaia Baldassarri e pubblicato da Blu Atlantide, è un’immersione profonda e disturbante nell’orrore quotidiano, un’opera che cattura per la sua scrittura chirurgica e la sua capacità di esplorare le fragilità della condizione umana. Lontano dal sensazionalismo, l’autrice costruisce una narrazione che scava nelle ferite invisibili, quelle che logorano l’anima e il corpo, lasciando il lettore in uno stato di costante inquietudine. Una prosa minimalista e tagliente, un linguaggio scarno ma incredibilmente evocativo che apre paragoni con i grandi maestri della letteratura. La narrazione procede per brevi frammenti, quasi fossero scatti fotografici, che compongono un quadro desolante ma straordinariamente lucido. Non c’è spazio per il superfluo: ogni parola è misurata, ogni frase ha il peso di un macigno. Questa economia di mezzi crea un’atmosfera opprimente e allo stesso tempo intensamente poetica, dove la violenza non è mai esplicita, ma sempre percepita, come un’ombra incombente. Il romanzo rivolge alla società contemporanea e, in particolare, alla mercificazione del corpo una critica feroce. I personaggi sono fantasmi, figure intrappolate in lavori alienanti, in corpi che non sentono più come propri, usati e abusati da un sistema che li riduce a pure entità produttive. È la violenza del capitalismo che svuota le persone di ogni valore, che le rende oggetti usa e getta. L’autrice sviscera con maestria la relazione malata tra corpo, identità e lavoro, mostrando come l’ansia, la solitudine e il vuoto esistenziale siano le vere piaghe della nostra epoca. L’opera si presenta come un esordio che non teme di affrontare temi difficili con una scrittura coraggiosa e intransigente. È una lettura che lascia il segno, un’opera che ci costringe a riflettere sul nostro rapporto con il corpo, con gli altri e con una società che ci spinge costantemente al limite.\Roma, 19 set. - (Adnkronos) - “Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l’Italia sulla giusta strada”. Così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sul giudizio sull’Italia dell’agenzia Fitch pubblicato oggi. Roma, 19 set. -(Adnkronos) - Come atteso dai mercati, arriva dall'agenzia Fitch la 'promozione' per il rating dell'Italia che sale di un gradino e passa da BBB a BBB+. Proprio Fitch era stata l'ultima agenzia a rialzare il rating sovrano dell'Italia, passato da BBB- a BBB, a dicembre 2021, pochi mesi dopo l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Nel 2024 Fitch aveva migliorato da 'stabile' a 'positivo' l'outlook sul debito sovrano italiano, anticipando quindi la possibilità di un rialzo del giudizio. Roma, 19 set. - (Adnkronos) - - Dopo quello dell'agenzia Fitch arriva un nuovo downgrade per il rating della Francia: infatti l'agenzia Dbrs ha declassato di un livello il rating a lungo termine della Repubblica Francese portandolo da AA (alto) ad AA e modificando le prospettive da Negative a Stabili. Alla base della decisione - si spiega in una nota - la convinzione dell'agenzia che il percorso di consolidamento dei conti pubblici della Francia sarà più graduale di quanto previsto nel Piano presentato a ottobre 2024 per via dei problemi posti dalla crescente frammentazione politica interna. DBRS ritiene che questo contesto politico e la crescente instabilità del governo limitino l'efficacia delle impostazioni di politica fiscale con 'elevati rischi di esecuzione per quanto riguarda la capacità della Francia di raggiungere i propri obiettivi di bilancio nei prossimi anni'. La Francia - si ricorda - ha registrato il più grande deficit di bilancio dell'area dell'euro nel 2024 ed è probabile che lo faccia di nuovo nel 202





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Crimine Immigrazione Violenza Società Finanza

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Non solo Fitch: ecco il calendario autunnale delle agenzie di rating per l'ItaliaDopo Fitch anche Moody’s, S&P, Scope e Dbrs si preparano a rivedere il proprio giudizio sul debito sovrano italiano. Cosa c&39;è da aspettarsi e quando

Leggi di più »

Dbrs taglia il rating della Francia a “AA” da “AA (alto)”, con trend stabileDopo quello dell’agenzia Fitch arriva un nuovo downgrade per il rating della Francia: infatti l’agenzia Dbrs ha declassato di un livello il rating a ...

Leggi di più »

Fitch Promuove l'Italia: Rating Sovrano Sale a BBB+L'agenzia di rating Fitch eleva il rating dell'Italia a BBB+, riconoscendo i progressi nella gestione fiscale e le prospettive positive del paese. Il Ministro Giorgetti celebra il risultato, sottolineando l'impegno del governo. L'analisi di Fitch evidenzia una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale, sostenuta da un impegno crescente verso il raggiungimento degli obiettivi di bilancio e un contesto politico stabile. L'agenzia prevede una graduale riduzione del deficit e una diminuzione del debito pubblico.

Leggi di più »

Fitch promuove il governo: alzato il rating all'Italia, mai così bene dal 2016Il rating passa da BBB a BBB+, una promozione grazie ai conti pubblici migliorati e alla stabilità politica. Giorgetti: “Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada”. Declassata la Francia

Leggi di più »

Censura online e dinamiche politiche: Google blocca account pro-Palestina, Fitch promuove l'Italia, DBRS declassa la FranciaUn account dedicato alla campagna pro-Palestina è stato bloccato su Google, sollevando accuse di censura. Nel frattempo, Fitch promuove l'Italia, mentre la Francia subisce un downgrade del rating. Tensioni interne nel Partito Democratico complicano il dibattito politico.

Leggi di più »

Proteste in Italia contro il genocidio a Gaza e il silenzio del governo, mentre Fitch promuove l'Italia e DBRS declassa la FranciaScioperi, manifestazioni e appelli per la fine del conflitto a Gaza e la sospensione degli accordi con Israele. Mentre Fitch promuove l'Italia, DBRS declassa la Francia a causa delle difficoltà economiche.

Leggi di più »