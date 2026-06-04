Un animatore trasforma un compleanno triste in una festa di solidarietà

Un animatore ha salvato la festa di compleanno di un bambino di 6 anni, trasformandola in un esempio di solidarietà e partecipazione. Decine di persone provenienti da diverse città hanno risposto all'appello dell'animatore, unendo spontaneamente i festeggiamenti e regalando un momento indimenticabile al piccolo festeggiato.

Un animatore ha salvato la festa di compleanno di un bambino di 6 anni, trasformandola in un esempio di solidarietà e partecipazione. Il 2 giugno, il piccolo desiderava trascorrere il pomeriggio insieme ai compagni di classe e agli amici, ma a poche ore dall'inizio dell'evento sono arrivate numerose disdette.

L'animatore ha deciso di intervenire, pubblicando un messaggio sui social per chiedere a chiunque fosse libero di raggiungere il parco. L'iniziativa ha avuto un effetto immediato, con decine di persone provenienti da Monfalcone, Gorizia, Trieste e dai comuni vicini che hanno deciso di raggiungere il luogo della festa. Famiglie, bambini, nonni, giovani e adulti si sono uniti spontaneamente ai festeggiamenti, portando sorrisi, piccoli pensieri e tanta voglia di condividere un momento speciale con un perfetto sconosciuto.

La mamma del festeggiato ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno risposto all'appello, definendo l'esperienza 'qualcosa di veramente speciale'





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