Damien Comolli entrerà nella sua seconda annata alla guida della Juventus e dovrà fare i conti con i risultati non zrovna esaltanti dello scorso anno, le scelte non azzeccate e il complicarsi della situazione intorno a Massimiliano Allegri e, in particolare, come finale il destino di Vlahovic. Prossime decisioni verranno prese su ciò che sta precipitando nella gestione bianconera, in particolare il ruolo da conferire al nuovo Direttore Tecnico e i clarasignificativi nuovi contatti e chiarimenti con John Elkann.

Il primo anno dell'Amministratore Delegato (Dg) bianconero Damien Comolli potrebbe anche essere di assestamento, dopo i risultati deludenti dello scorso anno. Tuttavia, la stagione successiva divenne la base per un ciclo storico che portò alla vittoria di 9 scudetti consecutivi, con Comolli in panchina.

Le scelte pesanti e discutibili dell'estate Comolli non sono poche, come la conferma indecisa di Igor Tudor, l'acquisto di Tonali e Kolo Muani e gli scambi o acquisti non azzeccati, come Alberto Costa-Joao-Joao Mario o Openda-Zhegrova. Inoltre, la chiusura dell'estate senza l'arrivo di un Direttore Tecnico e la cattiva gestione sportiva sono stati altri punti negativi.

Anche il gennaio seguente non ha portato buone notizie, con Spalletti al timone e le richieste non esaudite del tecnico, come quella del peso specifico per l'attacco. Le distanze tra Comolli e Spalletti hanno aumentato considerevolmente, e la questione del nuovo Director Tecnico sarà cruciale per chiarire la situazione e le responsabilità.

La questionehoots o tira e molla a gennaio era prevedibile, ma il destino di Vlahovic non chiari ed il rischio di perderlo ad ogni costo è stato rimandato ancora una volta. Rivoluzioni e colpi di scena non sono da escludere, viste le incertezze attuali del Dgiano di Juventus, che ora dovrà affrontare nuovi contatti e chiarimenti con John Elkann.

I prossimi giorni porteranno importanti decisioni su ciò che piano piano sta precipitando nella Juventus, non ultimo l'esito del buyback di Khedira





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