Un Anno di Scuola: Il film che racconta l'adolescenza tra desiderio e crescita

Il film, ispirato al racconto di Giani Stuparich, esplora l'adolescenza di una ragazza svedese in un istituto tecnico italiano, affrontando i temi del desiderio, della crescita e dei rapporti tra maschi e femmine con sensibilità e originalità.

Ispirato all'omonimo racconto di Giani Stuparich, pubblicato nel secolo scorso, ma ambientato nei primi anni Duemila, il film narra un anno scolastico, l'ultimo, di una giovane svedese che si trasferisce in Italia con il padre e si iscrive in un istituto tecnico, dove è l'unica ragazza in classe. Gli attori, tutti non professionisti, danno vita a una storia ambientata a Trieste che esplora con sensibilità e intelligenza i rapporti tra adolescenti, la scoperta dei sentimenti e il passaggio all'età adulta.

La regista, Laura Samani, ha dimostrato un talento eccezionale fin dal suo primo lungometraggio, tanto da essere considerata una delle promesse più brillanti del cinema italiano contemporaneo. Il suo esordio, dopo la selezione alla Semaine de la critique del festival di Cannes e la vittoria del David di Donatello per la miglior regia esordiente, ha immediatamente attirato l'attenzione del pubblico e della critica, segnando un importante punto di svolta. L'uscita di questo film ha coinciso con un momento cruciale nella carriera di Laura Samani, generalmente intorno ai trent'anni, quando i registi italiani si cimentano con i primi lungometraggi. L'industria cinematografica è piena di opere prime, spesso difficili da far emergere e apprezzare. I festival hanno un ruolo fondamentale nel valorizzare questi esordi, selezionando i film più meritevoli. Tuttavia, è raro che un'opera prima riceva consensi unanimi, come successo con il film. La regista, con la sua sensibilità e il suo sguardo attento, è riuscita a creare un'opera che ha colpito per la sua originalità e autenticità.

Maura Delpero, con il suo secondo film, ambientato alla fine dell'Ottocento, narra la storia di Agata, una giovane donna che partorisce una bambina morta in un villaggio di pescatori. In cerca di speranza, Agata intraprende un viaggio a piedi, trasportando una piccola bara, verso un luogo remoto dove, forse, una donna potrebbe riportare in vita la neonata per pochi istanti, permettendole di essere battezzata e a lei di rincontrarla un giorno in paradiso. Il film unisce elementi tipici del cinema d'autore italiano, come le storie di persone umili, con atmosfere che richiamano il folk horror, utilizzando i paesaggi italiani come scenari di un'avventura fantasy. Il successo del primo film ha generato grande aspettativa per il secondo, in cui la regista esplora temi importanti, ricevendo consensi significativi e il premio per il miglior attore alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti.

Il film di Samani si inserisce nel filone dei film ambientati a scuola o che affrontano le vicende degli adolescenti, tra amori, amicizie, conflitti e il rapporto con gli adulti. La protagonista, la ragazza svedese, è il fulcro della narrazione, affiancata da tre ragazzi con cui stringe amicizia, in un percorso che segna la transizione dall'adolescenza all'età adulta. La pellicola si distingue per la sua capacità di rappresentare i sentimenti giovanili senza cadere nel melodramma o nella banalità, trasmettendo un'autenticità struggente e poetica.

Il film offre una riflessione approfondita sui rapporti tra maschi e femmine, esplorando il tema del desiderio e la sua diversa espressione a seconda del genere. La regista sottolinea come la società consideri in modo differente il desiderio maschile e femminile, con conseguenze significative nelle relazioni tra i giovani. Nella storia, l'accettazione iniziale della protagonista viene messa in discussione quando il desiderio sessuale si manifesta, generando tensioni e conflitti. Il film, in modo sottile ma incisivo, evidenzia le disuguaglianze e le dinamiche di potere che influenzano le interazioni umane, offrendo una prospettiva originale e toccante. Questi temi, seppur non nuovi nel cinema contemporaneo, vengono trattati con una sensibilità e un'inedita delicatezza che hanno conquistato il pubblico.

La regista, che ha vissuto in prima persona le dinamiche raccontate nel film, ambientato nel 2007, il suo ultimo anno di scuola, si è ispirata anche al romanzo di Stuparich, letto al liceo, per affrontare il tema dell'adolescenza in un contesto storico-sociale ben definito, arricchendo la narrazione con elementi di vita vissuta. Il film è diventato un'opera significativa, in grado di catturare l'essenza dell'adolescenza e di affrontare temi importanti con uno sguardo fresco e originale.





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