Un Anno di Scuola: Un Coming-of-Age Contemporaneo tra Trieste e l'Emancipazione Femminile

Laura Samani rivisita il classico di Stuparich, trasportando i temi dell'adolescenza e dell'emancipazione femminile in una Trieste del 2007. Un film intenso, con una protagonista rivelazione e un cast di giovani attori promettenti.

Vi siete forse imbattuti, da ragazzi, nel delizioso romanzo Un anno di scuola di Giani Stuparich, pubblicato nel 1929 ma ambientato nella Trieste di dieci anni prima, subito dopo la conclusione della Prima guerra mondiale, educazione sentimentale di una piccola comunità di ragazzi tra professori e militari. Il libro raccontava l’avventura umana di Edda Marty, prima studentessa di un liceo ginnasio italiano.

La storia di Edda fu un esempio di emancipazione, pietra miliare per la riscossa femminile. Laura Samani sposta la vicenda al 2007, ma tiene ben saldi i temi di Stuparich: i giovani smarriti sulla soglia dell’età adulta, la paura di affrontare un domani nebuloso e persino minaccioso, l’enorme bisogno d’affetto, l’ostilità del mondo, le piccole e grandi miserie della provincia italiana. La regista, con questa reinterpretazione cinematografica, ci offre una prospettiva contemporanea, ma profondamente radicata nelle tematiche classiche. Il film ci porta nella Trieste del 2007, un ambiente che pur mantenendo il fascino storico, si trasforma nel palcoscenico di una nuova generazione. La protagonista, Fredrika detta Fred, una diciottenne svedese, si trasferisce a Trieste con suo padre, un tagliatore di teste per una multinazionale. La sua decisione di frequentare un istituto tecnico interamente maschile, in vista degli studi di architettura a Firenze, rappresenta un atto di coraggio e determinazione. La sua esperienza scolastica è un percorso di crescita e scoperta, una sfida costante contro i pregiudizi e le aspettative sociali. L'incontro con la realtà triestina è un vero e proprio shock culturale, un'immersione in un mondo fatto di bullismo, seduzione e invidia. Fred, con la sua ingenuità e il suo coraggio, è costretta a confrontarsi con una società maschilista che la vede come un oggetto di desiderio o una minaccia. La sua reazione, fatta di adattamento e ribellione, è il fulcro della narrazione. Tre compagni di classe, Antero, Pasini e Mitis, mostrano un interesse genuino per Fred, ognuno con le proprie fragilità e aspirazioni. Antero, sognatore e aspirante scrittore, Pasini, segnato dal dolore, e Mitis, alla ricerca di un'identità. L'amicizia tra Fred e Antero è il fulcro di questo coming of age, che si sviluppa tra gelosie, senso del possesso e la ricerca di un posto nel mondo. La Samani riesce a catturare l'essenza del romanzo di Stuparich, trasportando i temi dell'adolescenza e dell'emancipazione in un contesto contemporaneo. Il film non solo esplora il difficile cammino di una donna verso l'indipendenza, ma affronta anche le dinamiche complesse del desiderio maschile e le sfide dell'integrazione sociale. Lo stile della regista è moderno ed efficace, con una fotografia che valorizza gli scorci post-moderni di Trieste, rendendola un personaggio a sé stante. L'interpretazione di Stella Wendick, nel ruolo di Fred, è una rivelazione, e l'armonia con i suoi compagni di scena maschili contribuisce a creare un'atmosfera autentica e coinvolgente. Il film, presentato a Venezia nel 2025, ha ricevuto numerosi consensi, con Giacomo Covi che ha vinto il premio Orizzonti per la sua intensa interpretazione di Antero. Il lungometraggio è un ritratto toccante dell'adolescenza, un coming-of-age che ci parla di ricerca di sé, di amore, di amicizia e di emancipazione. Parallelamente, nelle sale è presente il thriller grottesco A cena con il dittatore, una tagliente rentrée del regista spagnolo Manuel Gomez Pereira, che dimostra ancora una volta la sua maestria nel cinema. Il film è un mix di generi, un omaggio ai grandi maestri del cinema, con un tocco personale e una satira politica mai banale. Il film è tratto da una pièce teatrale e promette di essere un successo stagionale





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