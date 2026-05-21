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Un anno dopo il SuperEnalotto: ancora in incognito il '6' e un montepremi record

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Un anno dopo il SuperEnalotto: ancora in incognito il '6' e un montepremi record
SuperenalottoRecord MontepremiDesenzano Del Garda
📆5/21/2026 4:26 PM
📰leggoit
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La tabaccaia di Desenzano del Garda, dove l'estrazione fortunata si svolse un anno fa, accoglie più visitatori a causa del record montepremi ma ancora non ha scoperto l'identità del fortunato giocatore.

Superenalotto , un anno fa l'ultimo 6 alla tabaccheria di Desenzano del Garda: 'La fortuna tornerà qui', ha dichiarato ad Agipronews Eleonora Bocchio, esercente del punto vendita di via Durighello 4, dove esattamente un anno fa - il 22 maggio 2025 - un fortunato giocatore centrò il Jackpot da 35, 4 milioni di euro .

A distanza di 364 giorni da quella vincita, il '6' continua a nascondersi e per l'estrazione di questa sera, giovedì 21 maggio, il montepremi ha raggiunto quota 167,4 milioni di euro, il quarto Jackpot più alto nella storia del SuperEnalotto

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Superenalotto Record Montepremi Desenzano Del Garda Viadurighello4 35 4 Milioni Di Euro 167 4 Milioni Di Euro Jackpot Più Alto Identità Giocatore Ancora Mistero Fortuna Può Tornare Buffo '6' In Incognito Record Montepremi Viadurighello4 35 4 Milioni Di Euro 167 4 Milioni Di Euro Jackpot Più Alto

 

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