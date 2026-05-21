Un anno dopo il SuperEnalotto: ancora in incognito il '6' e un montepremi record

La tabaccaia di Desenzano del Garda, dove l'estrazione fortunata si svolse un anno fa, accoglie più visitatori a causa del record montepremi ma ancora non ha scoperto l'identità del fortunato giocatore.
Superenalotto , un anno fa l'ultimo 6 alla tabaccheria di Desenzano del Garda: 'La fortuna tornerà qui', ha dichiarato ad Agipronews Eleonora Bocchio, esercente del punto vendita di via Durighello 4, dove esattamente un anno fa - il 22 maggio 2025 - un fortunato giocatore centrò il Jackpot da 35, 4 milioni di euro .
A distanza di 364 giorni da quella vincita, il '6' continua a nascondersi e per l'estrazione di questa sera, giovedì 21 maggio, il montepremi ha raggiunto quota 167,4 milioni di euro, il quarto Jackpot più alto nella storia del SuperEnalotto
Superenalotto Record Montepremi Desenzano Del Garda Viadurighello4 35 4 Milioni Di Euro 167 4 Milioni Di Euro Jackpot Più Alto Identità Giocatore Ancora Mistero Fortuna Può Tornare Buffo '6' In Incognito Record Montepremi Viadurighello4 35 4 Milioni Di Euro 167 4 Milioni Di Euro Jackpot Più Alto
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