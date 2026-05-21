Un attacco ucraino colpisce un quartier generale russo nell'oblast di Kherson

Un attacco ucraino ha colpito un quartier generale del servizio segreto russo Fsb nell'oblast di Kherson, a sud del Paese, facendo una strage di militari. Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la notizia sui suoi canali social.

Fabio Caressa: Io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a metà. Money Road? Funziona perché è un reality autentico. Un attacco ucraino nell'oblast di Kherson , territorio appartenente a Kiev ma occupato dall'esercito di Mosca, ha colpito un quartier generale del servizio segreto russo Fsb nell'oblast di Kherson , a sud del Paese, facendo una strage di militari.

Ad annunciarlo è stato il leader ucraino Volodymyr Zelensky sui suoi canali social. I soldati del centro operazioni speciali del servizio di sicurezza di Kiev hanno ottenuto ottimi risultati si legge nel post. Un quartier generale dell'Fsb russo è stato colpito e un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 è stato distrutto prosegue il presidente ucraino. Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti uccisi e feriti.

I russi spiega Zelensky devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le sanzioni a medio e lungo termine continueranno a funzionare. Da Mosca continuano ad arrivare segnali di distensione. Nelle ultime 3-4 settimane fa sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov abbiamo ascoltato dichiarazioni dal Presidente della Finlandia Alecander Stubb e anche dichiarazioni da Berlino secondo cui prima o poi sarà necessario parlare direttamente ai russi.

I russi sono pronti a parteciparvi. Riteniamo che parlare sia sempre meglio che arrivare a un confronto diretto che è esattamente quello che stanno facendo ora gli europei. Se gli europei hanno cambiato modalità conclude Peskov noi accogliamo positivamente tale sviluppo





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