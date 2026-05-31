Un bambino ucciso e 11 feriti in un attacco di droni nella regione di Kherson

Un funzionario di nomina russa ha confermato che un drone ucraino ha colpito un edificio di appartamenti nella regione di Kherson, uccidendo un bambino e ferendo 11 persone. La notizia è stata confermata anche da una società energetica locale che ha dichiarato che 40.000 persone sono rimaste senza energia elettrica dopo un attacco russo nella regione di Chernihiv.

Un funzionario di nomina russa ha detto che un drone ucraino ha colpito un edificio di appartamenti in una zona sotto controllo russo della regione meridionale di Kherson , uccidendo un bambino e ferendo 11 persone.

Vladimir Saldo, governatore nominato dalla Russia delle zone sotto controllo russo della regione di Kherson, ha scritto su Telegram che l'attacco è avvenuto nella città di Henichesk, sulle rive del Mar d'Azov. In Ucraina, 40.000 persone sono rimaste senza energia elettrica dopo un attacco russo nella regione di Chernihiv, al confine con la Russia, ha dichiarato una società energetica locale su Telegram.

I colloqui mediati dagli Stati Uniti per arrivare a un accordo di pace sono in fase di stallo perché Washington si è concentrata sul conflitto in Iran. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto di voler portare avanti i colloqui per garantire la pace con la Russia prima dell'inizio dell'inverno, per tenere conto della migliore posizione strategica di Kiev





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