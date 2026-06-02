Un centro commerciale di Pechino si trasforma in un'aula scolastica per far rivivere agli adulti la gioia e la complicità dell'infanzia. Centinaia di persone partecipano a una gara che imita un ricordo di scuola: mangiare snack di nascosto dietro il libro, evitando lo sguardo dell'insegnante. La sfida, diventata virale sui social cinesi, prevede di finire le merendine in meno di dieci minuti senza farsi scoprire.

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Un centro commerciale si trasforma in un'aula scolastica per far rivivere agli adulti la gioia e la complicità dell'infanzia. Pechino, centinaia di persone partecipano a una gara che imita un ricordo di scuola: mangiare snack di nascosto dietro il libro, evitando lo sguardo dell'insegnante. La sfida, diventata virale sui social cinesi, prevede di finire le merendine in meno di dieci minuti senza farsi scoprire. Mi ha davvero riportato ai ricordi d'infanzia, dice An Dahua, una partecipante alla sfida.

Quando ero piccola, anche io mangiavo di nascosto durante le lezioni, anche se non spesso. Qui la gara durava dieci minuti e bisognava continuare a mangiare senza fermarsi. Questo, al contrario, mi ha fatto osare ancora meno: sono rimasta tutto il tempo con gli occhi fissi sull'insegnante. Poi, ha aggiunto, quando sono andata a vedere l'evento, ho visto partecipare uomini e donne di quaranta o cinquant'anni.

Di solito tutti sono molto occupati nella vita quotidiana. Organizzare attività di questo tipo nel fine settimana o nei giorni di festa può davvero aiutare le persone a rilassarsi. Per un altro concorrente, Kang Weijing, La Giornata dei bambini si festeggia solo quando si è piccoli, ma questo evento ci ha permesso di rivivere un po' di quella gioia e di quella libertà che avevamo da bambini. È stato un'esperienza molto divertente e un po' emozionante, ha aggiunto.

Sono rimasto tutto il tempo con gli occhi fissi sull'insegnante, cercando di non essere scoperto. Ma alla fine, sono riuscito a finire le merendine in tempo e sono stato molto felice. Questo evento ci ha permesso di ricordare i bei momenti della nostra infanzia e di condividere quell'esperienza con gli altri. È stato un'esperienza molto positiva e ci ha permesso di rilassarci e di divertirci.

Inoltre, è stato un'opportunità per noi di ricordare i nostri figli e di condividere con loro quell'esperienza. Siamo molto grati per l'organizzazione di questo evento e speriamo di poterlo ripetere presto





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