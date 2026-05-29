Un cittadino greco accusato di aver aiutato un servizio di intelligence iraniano a mirare a un giornalista di Iran International

La polizia britannica ha accusato un cittadino greco di aver aiutato un servizio di intelligence iraniano a mirare a un giornalista di Iran International. Ioannis Aidinidis, 46 anni, è stato arrestato il 16 maggio e accusato di aver violato la legge britannica sulla sicurezza nazionale.

Una notizia di rete britannica ha rivelato che un cittadino greco è stato accusato di aver aiutato un servizio di intelligence iraniano a mirare a un giornalista che lavora per la stazione televisiva Iran International a Londra.

Ioannis Aidinidis, 46 anni, è stato arrestato il 16 maggio e accusato di aver violato la legge britannica sulla sicurezza nazionale. La polizia britannica ha dichiarato che le accuse sono state ritenute relative all'Iran e all'obiettivo di un giornalista di Iran International che critica il governo di Teheran. La polizia ha anche dichiarato di continuare a lavorare a stretto contatto con le organizzazioni e gli individui per fornire loro consigli e supporto per la loro sicurezza e protezione.

In aprile, tre persone sono state accusate di un tentato attacco incendiario a locali legati all'Iran International nella zona nord-ovest di Londra, anche se l'incendio non ha causato danni o feriti. La polizia britannica ha già detto di essere al lavoro per esaminare se ci fossero collegamenti iraniani a quell'incidente e a una serie di attacchi incendiari a siti ebraici nella capitale. Un gruppo filo-iraniano ha rivendicato la responsabilità della maggior parte degli incidenti.

La polizia britannica ha anche dichiarato di essere preoccupata per la sicurezza dei giornalisti che lavorano per Iran International, in particolare quelli che lavorano in lingua persiana. La polizia ha anche dichiarato di essere al lavoro per fornire consigli e supporto per la sicurezza e protezione di questi giornalisti





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