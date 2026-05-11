Un concerto senza bis per Eric Clapton: un sostenitore ha lanciato una copertina di vinile al cantante

Eric Clapton, icona della chitarra e ritorno in Spagna dopo 20 anni, ha dovuto interrompere il suo concerto alla Movistar Arena di Madrid a causa di un'aggressione subita da parte di un sostenitore, che ha lanciato una copertina di vinile al musicista negli ultimi minuti dell'evento.

Un concerto senza bis. Ha avuto luogo giovedì 7 maggio alle 22 a Madrid, quando l'icona della chitarra Eric Clapton stava per eseguire il brano Before you accuse me.

| Ha finito il concerto in anticipo dopo che un supportatore non si era trattenuto dal lanciare una copertina di vinile al cantante, colpendolo all'altezza del cuore. | La stampa spagnola e i fan sono rimasti sbalorditi dal gesto, stimolandoci una riflessione sul fenomeno sempre più comune di persone a volte a lanciare oggetti ai concerti. (Par. 1-3





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eric Clapton Concerts Assault Bottles Livestock

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liga: una fase di Elche-Alavés allo stadio Martinez Valero di Elche in Spagna... (ANSA)

Read more »

Saif e Thiago, pressioni della Spagna di Sanchez su Israele: cosa succedeIl premier conferisce onorificenza a relatrice Onu Francesca Albanese

Read more »

Hantavirus, i 50 giorni del virus sulla nave in viaggio dall'Argentina alla SpagnaNel corso del viaggio da Ushuaia a Tenerife sono stati confermati sei casi su otto sospetti e tre morti tra i passeggeri a bordo

Read more »

Eric Clapton è stato colpito da un vinile lanciato dal pubblico, interrotto il concerto a MadridUn disco in vinile lanciato dal pubblico ha colpito Eric Clapton al petto durante il concerto a Madrid: l'81enne ha lasciato il palco

Read more »