Un concerto senza bis per Eric Clapton: un sostenitore ha lanciato una copertina di vinile al cantante

Eric Clapton, icona della chitarra e ritorno in Spagna dopo 20 anni, ha dovuto interrompere il suo concerto alla Movistar Arena di Madrid a causa di un'aggressione subita da parte di un sostenitore, che ha lanciato una copertina di vinile al musicista negli ultimi minuti dell'evento.
Un concerto senza bis. Ha avuto luogo giovedì 7 maggio alle 22 a Madrid, quando l'icona della chitarra Eric Clapton stava per eseguire il brano Before you accuse me.
| Ha finito il concerto in anticipo dopo che un supportatore non si era trattenuto dal lanciare una copertina di vinile al cantante, colpendolo all'altezza del cuore. | La stampa spagnola e i fan sono rimasti sbalorditi dal gesto, stimolandoci una riflessione sul fenomeno sempre più comune di persone a volte a lanciare oggetti ai concerti. (Par. 1-3
Eric Clapton Concerts Assault Bottles Livestock
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Liga: una fase di Elche-Alavés allo stadio Martinez Valero di Elche in Spagna... (ANSA)
Read more »
Saif e Thiago, pressioni della Spagna di Sanchez su Israele: cosa succedeIl premier conferisce onorificenza a relatrice Onu Francesca Albanese
Read more »
Hantavirus, i 50 giorni del virus sulla nave in viaggio dall'Argentina alla SpagnaNel corso del viaggio da Ushuaia a Tenerife sono stati confermati sei casi su otto sospetti e tre morti tra i passeggeri a bordo
Read more »
Eric Clapton è stato colpito da un vinile lanciato dal pubblico, interrotto il concerto a MadridUn disco in vinile lanciato dal pubblico ha colpito Eric Clapton al petto durante il concerto a Madrid: l'81enne ha lasciato il palco
Read more »