L'ambasciatore di Francia nel mondo, Kylian Mbappé, è una leggenda del calcio con una carriera dorata e una fase delicata di ultime settimane. Nel suo discorso in una suite di un hotel, Mbappé riflette sulle sfide che ha affrontato a livello internazionale e cerca di trovare motivazione nell'essere uno degli interpreti chiave della nazionale a fronteggiare il Mondiale. Tuttavia, il giocatore ha una meticolosa imparzialità nei confronti del potenziale giocatore d'azzardo.

L'ambasciatore della Francia nel mondo è seduto in una suite di un hotel, affiancato da una batteria di agenti, assistenti e guardie del corpo dal collo taurino.

Poco prima dell'intervista, un'addetta stampa tira fuori un timer e lo avvia. Kylian Mbappé s'illumina e valuta il Mondiale alle porte, che potrebbe consegnarlo al pantheon del calcio. Oggi ha un giorno libero e si trova seduto con me, con addosso un maglione Marine Serre, pantaloni della tuta, sneakers Dior, un bracciale pavé di diamanti e un orologio Hublot. La Francia è tra le favorite dell'estate, e Mbappé riflette sulla sfida.

I miracoli accadono solo in campo; giocare la partita prima non serve. Il prodigio del calcio fin dall'adolescenza è emerguto rapidamente come una superstar globale, ma la sua carriera dorata attraversa una fase delicata, come miglior giocatore del mondo. Per un periodo, lo era davvero, ma gli ultimi anni sono stati più complicati.

Nnascosti otto da quando Mbappé, allora 19enne, ha esordito ai Mondiali e ha segnato quattro gol in sette partite mentre la Francia conquistò il torneo per la seconda volta in 88 anni. Sotto gli riflettori in Qatar, Mbappé ha offerto una prova magistrale e aiutato la Francia ad arrivare in finale, dove ha affrontato l'Argentina. La partita contro l'Argentina è considerata da alcuni la migliore nella storia dei Mondiali.

Dopo un periodo di invisibilità, Mbappé ha digettato la partita con un rigore e ha aiutato la Francia a ribaltare la sfida. L'ambasciatore di Francia è stato definito un re senza corona e ha cercato di non soffermarsi sulla ferita e cercare di andare avanti





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Colpo Di Esterno Regata Direzione Fatidiche Superstar Globale

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