Un drone russo uccide una persona e ne ferisce nove a un funerale vicino a Sumy

Un drone russo ha colpito un corteo funebre vicino alla città ucraina di Sumy, uccidendo una persona e ferendone nove. La notizia è stata confermata da un alto funzionario locale.

Un drone russo ha colpito un corteo funebre vicino alla città ucraina di Sumy , uccidendo una persona e ferendone nove. La notizia è stata confermata da un alto funzionario locale.

La città di Sumy si trova a 30 km dal confine con la Russia e negli ultimi anni è stata regolarmente attaccata da missili e droni russi. Secondo le fonti locali, il drone ha colpito la strada vicino a un autobus che trasportava persone a un funerale. L'incidente è avvenuto sabato alla periferia della città. L'amministrazione militare regionale ha riferito che non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'incidente.

La notizia è stata diffusa dalla Reuters e confermata da Oleh Hryhorov, capo dell'amministrazione militare regionale. La città di Sumy è stata oggetto di attacchi russi in passato e gli abitanti sono stati avvertiti di stare in allerta. La situazione nella regione è tesa a causa della guerra in corso tra Ucraina e Russia.

L'incidente ha sollevato preoccupazioni tra gli abitanti della città e gli esperti di sicurezza hanno riferito che la presenza di droni russi nella regione è un problema serio





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