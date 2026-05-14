Un evento unico: le star della musica e del cinema animeranno l’intervallo extralarge della finale dei Mondiali di calcio

Un evento unico in cui le star della musica e del cinema si uniranno per un’esperienza musicale e calcistica indimenticabile durante la prossima finale dei Mondiali di calcio, che si terrà il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Madonna, Shakira, i Bts e altri artisti saranno i protagonisti di uno spettacolo che animerà l’intervallo extralarge della finale, che vedrà in campo 48 squadre per il primo Mondiale di sempre con questa numerosità.

Un evento unico in cui le star della musica e del cinema si uniranno per un’esperienza musicale e calcistica indimenticabile durante la prossima finale dei Mondiali di calcio, che si terrà il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford , nel New Jersey .

Madonna, Shakira, i Bts e altri artisti saranno i protagonisti di uno spettacolo che animerà l’intervallo extralarge della finale, che vedrà in campo 48 squadre per il primo Mondiale di sempre con questa numerosità. Il Mondiale inizierà il 11 luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico e si concluderà con la finale il 19 luglio al MetLife Stadium.

Durante la prossima Coppa del Mondo, l’intreccio tra calcio, musica e spettacolo si trasformerà in un’esperienza unica anche a Città del Messico, Toronto e Los Angeles





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