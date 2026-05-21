Un ex presidente critica la situazione della Lazio: 'La società deve fare qualcosa, ha superato il limite'

Un ex presidente della Lazio si è espresso duramente sulla situazione della sua precedente squadra, affermando che ha superato il limite. Ha criticato il comportamento del presidente e lamentato la perdita di credibilità, soprattutto per quanto riguarda i tifosi che subiscono uno scoramento viscerale.

Siamo arrivati al limite, bisogna che la società faccia qualcosa perché tutto ciò non è più sopportabile. Un mio presidente non ha mai detto cose simili pubblicamente, per questo dico che si è superato il limite.

Alcune cose si fa fatica a credere siano vere. Rimango senza parole, è difficile commentare una situazione del genere. Purtroppo la Lazio sta perdendo sempre più credibilità, dispiace anche per quello che stanno subendo i tifosi: il dolore che stanno subendo nel vedere la propria squadra in queste condizioni, con la sensazione che non ci sia mai fine al peggio, è il problema più grosso. E disertare lo stadio lo dimostra"





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Lazio Presidente Critica Situazione Limite Credibilità

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