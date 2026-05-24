Un flash mob di uncinetto per la rinascita e la solidarietà

Un flash mob di uncinetto e di condivisione di storie, organizzato da una rete di centri antiviolenza, ha animato un pomeriggio di sabato pieno di turisti. Alcune donne si sono mostrate a vicenda i loro lavori di maglia, mentre altre si sono abbracciate e hanno parlato di violenza di genere e di violenza in generale. Il gesto dell'uncinetto è stato utilizzato per creare una barriera corallina dopo una conferenza sulla violenza di genere e per sostenere le donne medico che aiutano altre donne a partorire. Il ricavato dalle creazioni è stato utilizzato per finanziare l'ospedale gestito esclusivamente da donne medico. Il flash mob ha dimostrato come un gesto semplice e potente possa aiutare a ricominciare e a dare forma a una possibilità di ricominciare dopo le violenze.

Un flash mob di uncinetto e di condivisione di storie, organizzato da una rete di centri antiviolenza , ha animato un pomeriggio di sabato pieno di turisti.

Alcune donne si sono mostrate a vicenda i loro lavori di maglia, mentre altre si sono abbracciate e hanno parlato di violenza di genere e di violenza in generale. Il gesto dell'uncinetto è stato utilizzato per creare una barriera corallina dopo una conferenza sulla violenza di genere e per sostenere le donne medico che aiutano altre donne a partorire. Il ricavato dalle creazioni è stato utilizzato per finanziare l'ospedale gestito esclusivamente da donne medico.

Il flash mob ha dimostrato come un gesto semplice e potente possa aiutare a ricominciare e a dare forma a una possibilità di ricominciare dopo le violenze





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