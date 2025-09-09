Un gatto fa amicizia con un cane ricoverato da vita di abusi

Dopo anni di vita in un allevamento, Bruce, un Golden Retriever, trova una casa amorevole ma la paura dell'abbandono lo tormenta. Un amico inaspettato, Dante, un gatto salvato da un incendio, lo aiuta ad affrontare la solitudine.

Dopo una vita segnata dalla solitudine, Bruce, un Golden Retriever di 9 anni, ha finalmente trovato una casa accogliente. Adottato da Aubrey Turner e Kori Halter nell'Indiana, Bruce viveva con una paura costante: quella di essere nuovamente abbandonato. Abituato alla vita in un allevamento intensivo dove era stato usato come cane madre, Bruce aveva difficoltà ad accettare la nuova vita.

La sua solitudine era palese: quando Turner e Halter non erano a casa, Bruce rimaneva immobile, nascondendosi in un angolo. «Se non eravamo a casa - racconta Turner a The Dodo - lui sentiva di non poter andare da nessuna parte, di non poter fare nulla. Quindi rimaneva semplicemente dove lo mettevamo. Cercava di farsi piccolo il più possibile». In una giornata come tante, in cui i suoi genitori umani erano al lavoro, alla casa ha fatto la sua comparsa Dante, un gatto di un anno salvato da un incendio in una roulotte. Dante, con il suo atteggiamento dolce e premuroso, si è avvicinato a Bruce, strofinandosi contro di lui e rassicurandolo con i suoi silenzi confortanti. Gli scatti della telecamera Furbo installata in salotto hanno immortalato questo gesto di intimità, commuovendo Turner e Halter. «È stato dolcissimo per noi vederlo - dice Turner -. Non lo notiamo spesso quando siamo a casa. Quando siamo lì, i gatti non interagiscono con Bruce nello stesso modo in cui lo fanno quando non stiamo prestando attenzione». Il legame tra i due animali è nato lentamente: all'inizio Bruce era diffidente nei confronti di Dante. Ma nel tempo hanno imparato a conoscere e ad apprezzare la compagnia reciproca, stringendo un legame sincero e profondo. «Dopo un po', hanno capito entrambi che erano al sicuro, e ora vanno perfettamente d'accordo», spiega Turner. Secondo Turner, Dante è un gatto speciale.«Onestamente penso che abbia un cervello in parte umano. Sembra che capisca quando gli parliamo», confida divertita. Grazie alla comprensione e all'affetto di Turner e Halter, e al conforto inaspettato offerto da Dante, Bruce ha finalmente imparato ad affrontare la solitudine. La paura di essere abbandonato si è gradualmente attenuata, sostituita da un senso di serenità e sicurezza. Oggi Bruce è un cane diverso: più gioioso, più aperto e curioso. Nonfikation, ma si muove per casa, prende il sole il suo cuccia e scende le scale per accogliere le sue persone. «Ha fatto un giro di 180 gradi - racconta Turner -. Quando lo abbiamo portato a casa era così silenzioso, riservato, timido e spaventato da tutto. Ora ha ancora paura, soprattutto del mondo esterno, ma in casa è sicuro, buffo e ha sempre un sorriso sul muso».Turner lancia un messaggio chiaro: non bisogna avere paura di adottare un cane anziano. «Per tante persone, l'idea di adottare un cane senior è un rischio troppo grande per il cuore umano, ma non dovrebbe riguardare l'umano», afferma. Di Bruce dice con emozione: «Non ho mai incontrato un cane così gentile e accogliente verso tutti gli animali e gli esseri umani, nonostante quello che ha vissuto. È il mio piccolo cane-Velcro. È la mia ombra. Il mio piccolo migliore amico. Lo amo tantissimo»





Cane Gatto Amicizia Abbandono Salvezza

