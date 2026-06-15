Un giovane ucraino, Roman Lavrynovych, è stato condannato per aver commesso un attacco incendiario contro la casa del primo ministro britannico Keir Starmer. Secondo le indagini, Lavrynovych era stato reclutato da un misterioso individuo noto con lo pseudonimo di 'EL Money', che gli aveva chiesto di compiere tre attacchi incendiari contro proprietà legate al primo ministro britannico.

Un giovane ucraino, Roman Lavrynovych , 22 anni, è stato condannato per aver commesso un attacco incendiario contro la casa del primo ministro britannico Keir Starmer .

Secondo le indagini, Lavrynovych era stato contattato da un misterioso individuo noto con lo pseudonimo di 'EL Money', che gli aveva chiesto di compiere tre attacchi incendiari contro proprietà legate al primo ministro britannico. La polizia ha scoperto che Lavrynovych era stato reclutato tramite un messaggio su Telegram da un gruppo di ucraini che cercavano lavoro. Il giovane aveva ricevuto un messaggio che recitava: 'Spero di poter stringere la tua mano presto... rimani in contatto'.

Tuttavia, Lavrynovych ha dichiarato di non conoscere il primo ministro britannico e di aver ricevuto solo istruzioni per compiere l'attacco. La polizia ha scoperto che Lavrynovych era stato contattato da un gruppo di individui che cercavano di intimidire e creare paura per conto di stati stranieri. Secondo le indagini, l'obiettivo era di creare scompiglio e divisione mentre gli stati ostili potevano negare qualsiasi coinvolgimento.

La polizia ha scoperto che Lavrynovych era solo uno dei tanti giovani ucraini reclutati per compiere attacchi incendiari e terroristici in Gran Bretagna e in Europa. Secondo le indagini, gli stati stranieri utilizzano individui inesperti e non addestrati per compiere queste azioni, spesso per creare scompiglio e divisione. La Russia ha utilizzato questa tattica estensivamente in Ucraina, dove circa un quinto dei più di 1.100 ucraini accusati di attacchi incendiari, terrorismi o sabotaggi sono minori.

La Gran Bretagna ha affermato di aver utilizzato questa tattica dopo l'espulsione di oltre 600 agenti russi, inclusi più di 400 spie, dopo il veleno di Sergei Skripal e sua figlia Yulia a Salisbury, nel sud dell'Inghilterra, nel 2018. Un'inchiesta britannica ha concluso che il presidente russo Vladimir Putin doveva aver ordinato quell'attacco, eseguito da ufficiali di intelligence militare GRU. Un inquesto sulla morte di Alexander Litvinenko con polonio radioattivo a Londra nel 2006 ha raggiunto una conclusione simile.

L'Iran è accusato di utilizzare la stessa strategia. Entrambe le città, Mosca e Teheran, hanno respinto tali accuse, affermando che si trattava di propaganda occidentale. Gli individui dietro le attività potrebbero agire senza istruzioni dirette da quelli del Cremlino o altrove, e potrebbero essere operativi freelance o addirittura gang criminali motivate dal denaro o dalla ricerca di favori da parte di quelli in potere.

Lavrynovych ha dichiarato di non conoscere Starmer, benché 'EL Money' gli avesse detto che aveva 'attaccato la casa di un individuo di alto rango'. Questi 'proxy' sono stati condannati per attacchi incendiari a magazzini a Londra legati al sostegno britannico all'Ucraina e per la ricognizione del broadcaster Iran International, che è critico di Teheran. Questo mese, due romeni sono stati condannati per aver pugnalato un giornalista di Iran International.

Dalla striscia americana e israeliana lanciata in febbraio, ci sono stati numerosi incidenti a Londra legati alla comunità ebraica o ai dissidenti iraniani. Sebbene le autorità britanniche non abbiano direttamente accusato il governo iraniano, hanno fatto capire che vedono Teheran come una fonte probabile per la maggior parte degli attacchi. Il gruppo islamista pro-iraniano Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) ha rivendicato la responsabilità di alcuni incidenti.

A inizio mese, gli Stati Uniti hanno accusato l'iraqueno Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi di essere coinvolto in più attacchi contro interessi americani e israeliani in Europa, inclusi contro la comunità ebraica a Londra. Egli nega di aver diretto le persone a compiere attacchi a nome di HAYI. I procuratori statunitensi accusano Al-Saadi di essere un associato stretto del comandante iraniano Qassem Soleimani, ucciso da un drone statunitense nel 2020.

A differenza di quelli accusati o condannati in Gran Bretagna, sembra che non abbiano alcuna connessione con l'Iran. Lavrynovych ha dichiarato di aver lavorato in un cantiere di costruzioni e di essere stato contattato per la prima volta da EL Money su un messaggio su Telegram utilizzato dagli ucraini per trovare lavor





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