Un giudice statunitense rifiuta di bloccare l'ordine esecutivo di Trump sul voto per corrispondenza

Il giudice Carl Nichols ha lasciato la porta aperta al Partito Democratico per contestare di nuovo la misura dopo che l'amministrazione avrà preso ulteriori provvedimenti per implementarla.

Un giudice statunitense ha rifiutato di bloccare immediatamente l' ordine esecutivo del presidente Donald Trump che inasprisce le regole sul voto per corrispondenza . Il giudice Carl Nichols ha lasciato la porta aperta al Partito Democratico per contestare di nuovo la misura dopo che l'amministrazione avrà preso ulteriori provvedimenti per implementarla.

L'ordine non ha ancora cambiato il modo in cui gli americani votano, poiché le agenzie federali non hanno ancora emanato le nuove regole che l'ordine chiedeva loro di adottare. Il presidente Trump ha per anni sostenuto la falsa affermazione che la sua sconfitta alle elezioni del 2020 fosse dovuta a una frode elettorale su larga scala e ha criticato il voto per corrispondenza.

Nonostante abbia definito i voti per corrispondenza come 'truffaldini', Trump ha inviato il suo voto per corrispondenza in marzo in un'elezione speciale in Florida e ha utilizzato un voto assente per votare nelle elezioni intermedie del 2018. Il voto per corrispondenza è ampiamente visto come un modo sicuro e affidabile per depositare le schede elettorali. Otto stati consentono che le elezioni siano condotte esclusivamente attraverso la posta e riportano alcuni dei migliori indicatori di integrità elettorale del paese.

I democratici avevano sostenuto che l'ordine violava i diritti degli stati individuali a regolare le elezioni in base alla Costituzione statunitense. Il servizio postale non gioca un ruolo attivo nell'amministrazione delle elezioni.

Hanno detto che la direzione dell'ordine esecutivo che le agenzie dovrebbero utilizzare i dati del Dipartimento di Sicurezza Interna e dell'Amministrazione degli Affari Sociali per creare 'liste di cittadinanza di stato' rischiano di escludere impropriamente elettori registrati in modo legittimo perché i dati possono essere fuori data e possono includere errori. Una coalizione di stati democratici ha presentato un'azione legale simile per sfidare l'ordine esecutivo in un tribunale federale a Boston.

Il giudice distrettuale statunitense Indira Talwani, un'assegnataria del presidente democratico Barack Obama, dovrà ascoltare gli argomenti in quella causa il 2 giugno. Un ordine esecutivo separato di Trump emesso l'anno scorso che richiede agli elettori di dimostrare di essere cittadini statunitensi e vieta agli stati di contare i voti per corrispondenza ricevuti dopo la giornata delle elezioni è stato bloccato da tre giudici federali. L'amministrazione sta facendo appello a quelle decisioni





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