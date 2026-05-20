Un letterato illustra la vita e l'opera di Paz, uno degli artisti più celebri del fumetto italiano, e ci tiene a ricordare che anche dopo la sua morte nel 2016, continua a ispirare generazioni di giovani artisti e appassionati.

Mio padre, anche lui svogliatissimo, è il più notevole acquerellista che io conosca. Io sono il più bravo disegnatore vivente. Amo gli animali ma non sopporto di accudirli.

Paz lasciò questo mondo per una overdose, l'artista oggi starebbe per compiere settant'anni. Un'ipotesi assurda, non solo perché nessuno può sapere se ci sarebbe effettivamente arrivato, ma anche perché un po' tutti, a cominciare dal diretto interessato, era la rockstar riconosciuta del fumetto italiano e, fedele al cliché dell'artista bello e dannato, morì a soli 32 anni, in piena forma fisica così come ce lo mostrano le foto di allora, oltre che in procinto di completare un nuovo capolavoro.

, Un'ipotesi assurda, non solo perché nessuno può sapere se ci sarebbe effettivamente arrivato, ma anche perché un po' tutti, a cominciare dal diretto interessato, era la rockstar riconosciuta del fumetto italiano e, fedele al cliché dell’artista bello e dannato, morì a soli 32 anni, in piena forma fisica così come ce lo mostrano le foto di allora, oltre che in procinto di completare un nuovo capolavoro. , Un'occasione speciale potrebbe essere la grande mostra del Maxxi di Roma, 'Non sempre si muore', ideata da Giulia Ferracci e Oscar Glioti, in cui verrà celebrato l'artista poco prima dei venticinque anni, la cui opera cattura con il suo realismo il dramma e la sua sensibilità esilarante.

Come ai tempi al liceo artistico, dove entrambi frequentavano il liceo artistico, Paz e il suo amico Tanino erano compagni di classe. L'artista, ben documentato da disegni di bambino esposti all'Aquila, ha messo la stampante su donne e preti, attivando grandi scandali all'interno trascorrere il periodo, è chiesta dalle autorità scolastiche in diversi arzili. Con un talento intramontabile e una vitalità contagiante, Paz ha lasciato il segno indelebile nel mondo del fumetto e dell'arte, in mezzo a solide amicizie. Dico.

Paz si è trasferito a Parigi e continua a essere una ispirazione per generazioni di giovani artisti e appassionati del fumetto. Un'altra leggenda del fumetto italiano è cresciuto accanto a lui in provincia di Benevento, guidata una rivista di fumetti a Roma insieme agli scultori Stefano Tamburini e Filippo Scozzari.

Uno dei pensieri più alti nell'arte, la sua stanza era a Roma, una mostra-esibizione enorme l'artista ha ispirato ulteriori generazioni di giovani artisti, facendola franca ha lavorato al suo libro di fumetti quando lei ha lasciato questo mondo tre anni fa. Con un'ambizione inesauribile e una creatività contagiosa, Paz ha lasciato un'eredità che ancora oggi continua a ispirare il mondo del fumetto e dell'arte.

Il talento di Paz, che ha lasciato la sua marca sul mondo del fumetto e dell'arte, è stato particolarmente evidente nel periodo del liceo artistico, dove era chiaro il suo amore per il fumetto e i suoi disegni ben documentati dagli schizzetti di bambino esposti all'Aquila sono stati un preludio. Si sono aborderizzati nell'arte di serie A, il suo talento intramontabile e personalità scoppiettante, che ne hanno fatto un cult del fumetto italiano.

Anche dopo la sua morte nel 2016, continua a essere fonte di ispirazione per generazioni di giovani artisti e appassionati del fumetto.





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