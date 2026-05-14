Un icono e un messaggio forte: Burna Boy e Shakira

Un brano che ha lasciato un segno, Burna Boy e Shakira, un connubio che ha lasciato un segno. Il testo parla di consapevolezza e di un posto nel mondo che ci spetta fin da quando siamo nati.

Un brano che è diventato, è proprio il caso di dirlo, iconico. Nel 2014, in Brasile, si è esibita con il brano We Are One (Ole Ola) , un ritorno molto significativo dopo anni in cui gli inni delle grandi manifestazioni sportive sono stati spesso meno di impatto.

Un’incitazione in lingua italiana. Il brano ha poi al suo interno diverse formule che esprimono lo stesso concetto: ‘Let’s go’, ‘Dale’ in spagnolo sudamericano, ‘Ikou’ in giapponese. Ma l’idea è quella di immaginare. Fa male al cuore, ma al centro di quel messaggio ci siamo proprio noi, nonostante i Mondiali quest’anno si tengano tranon è assolutamente un caso.

Il cantante nigeriano, classe 1991, al quale si ispira anche il sound del brano che pesca dall’urban latin tanto in voga oggi, con la curiosa caratteristica per un inno, ovvero di avere pochissimi cori. (brano non molto noto in Italia, ma negli anni ha duettato con Ed Sheeran, Mick Jagger, Travis Scott), il nigerniano Burna Boy è un nome simbolo di attaccamento viscerale alle sue origini culturali, ma capace di parlare con la sua voce baritonale e graffiata, a un pubblico molto variegato, dal pop al rap, con forte attitudine rock.

Dai dai sprigiona fin dal primo secondo. Ci sono alcune ottime ragioni per cui questa estetica è speciale. Innanzitutto perché, dove Shakira è stata a inizio maggio per il suo tour. L’energia di uno stadio così iconico è un ottimo punto di partenza che diventa splendore assoluto grazie ai suoi ballerini, per lo più stretti collaboratori di Shakira degli ultimi anni.

Il video di anteprima è ispirato a un video diventato virale sui social del ballerino brasiliano Rafael Vicenteraccogliendo l’apprezzamento di Shakira che l’ha ripostato e poi voluto al suo fianco in concerto, anche per. Il video teaser del brano dove lei arriva con un pallone sotto braccio con due gruppi di ballerini ai fianchi, è un ‘concept’ ispirato a quel video virale.meriterebbe un articolo dedicato perché hanno tutti storie davvero incredibili: daa Darina LittletonNatalia Palomares , ballerina spagnola diventata popolarissima sui social (anche in Italia) perché ‘accusata’ di oscurare Shakira con la sua bravura.

Una sciocchezza totale che racconta quello che, invece, è il talento magnetico dei suoi ballerini ai quali semplicemente Shakira fa fare quello per cui sono nati: ballare essendo sé stessi. Dai DaiSeguendo le parti più forti del testo, che possono parlare ai calciatori, ai loro fan, ma anche a tutti noi, esisteSi va oltre il semplice ‘ciò che non ti uccide, ti rende più forte’, ma si mette al centro il ruolo della consapevolezza individuale.

C’è un posto nel mondo che ci spetta fin da quando siamo nati: è nel nostro destino e nessuno potrà privarcene, qualunque cosa accada





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