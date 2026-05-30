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Un insegnante di scuola primaria arrestato per violenza sessuale

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Un insegnante di scuola primaria arrestato per violenza sessuale
Violenza SessualeInsegnanteScuola Primaria
📆5/30/2026 5:44 AM
📰leggoit
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Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato per violenza sessuale dopo che le alunne hanno raccontato ai genitori i choc dei loro racconti. Il docente era già stato destinatario di sanzioni disciplinari per comportamenti simili nel passato.

Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato per violenza sessuale dopo che le alunne hanno raccontato ai genitori i choc dei loro racconti. Il docente era già stato destinatario di sanzioni disciplinari per comportamenti simili nel passato.

Le indagini hanno documentato contatti fisici e palpeggiamenti ripetuti e inappropriati ai danni delle alunne. Le dichiarazioni delle minori hanno confermato il profondo disagio e i tentativi di sottrarsi all'indagato. Le altre docenti dell'istituto hanno riferito agli inquirenti le confidenze ricevute direttamente dalle bambine e le segnalazioni delle famiglie. Il provvedimento del gip è stato eseguito lo scorso 25 maggio.

L'attività investigativa è stata condotta dai carabinieri della Stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Le indagini hanno delineato un quadro probatorio ritenuto solido a carico del docente. Le registrazioni audio hanno documentato i contatti fisici e i palpeggiamenti ripetuti e inappropriati ai danni delle alunne. Le dichiarazioni delle minori hanno confermato il profondo disagio e i tentativi di sottrarsi all'indagato.

Le altre docenti dell'istituto hanno riferito agli inquirenti le confidenze ricevute direttamente dalle bambine e le segnalazioni delle famiglie. Il provvedimento del gip è stato eseguito lo scorso 25 maggio

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Violenza Sessuale Insegnante Scuola Primaria Arresto Indagini

 

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