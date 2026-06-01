Un iracheno accusato di aver aiutato i piani di attentati si dichiara non colpevole

Un cittadino iracheno accusato di aver aiutato i piani di attentati della milizia sostenuta dall'Iran si è dichiarato non colpevole in un tribunale federale di Manhattan.

Un iracheno accusato di aver aiutato i piani di attentati negli Stati Uniti e in Europa si è dichiarato non colpevole in un tribunale federale di Manhattan.

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, un cittadino iracheno, è stato accusato di aver aiutato i piani di attentati della milizia sostenuta dall'Iran, Kata'ib Hezbollah, che gli Stati Uniti considerano un'organizzazione terroristica. Al-Saadi ha parlato in aula dopo che il suo avvocato ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza a suo nome per otto capi d'accusa. Ha anche affermato di non essere colpevole e di essere in una situazione di guerra.

Al-Saadi è stato preso in custodia dagli Stati Uniti in Turchia il mese scorso, nel contesto di un maggiore controllo degli Stati Uniti sulle milizie sostenute dall'Iran. I procuratori statunitensi affermano che Kata'ib Hezbollah è diretto dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran. Un attacco del 28 febbraio a una scuola femminile in Iran ha ucciso più di 175 bambini e insegnanti, secondo i funzionari iraniani.

Reuters ha riportato che una prima indagine militare interna degli Stati Uniti ha mostrato che le forze americane erano probabilmente responsabili, citando due funzionari statunitensi. Il Pentagono non ha riconosciuto alcun risultato preliminare. Un portavoce del Pentagono ha detto che l'indagine era ancora in corso. Al-Saadi indossava un abito da carcerato beige ed era incatenato ai piedi durante l'udienza di lunedì.

Quando ha parlato, la giudice distrettuale Colleen McMahon ha alzato la voce e ha ordinato di farlo sedere. Due sceriffi americani che erano seduti dietro Al-Saadi si sono avvicinati al tavolo della difesa e lui si è seduto al loro arrivo. Al-Saadi è stato accusato di aver aiutato a pianificare circa 18 attacchi in Europa in recenti mesi, non tutti dei quali sono avvenuti, e di aver pianificato attacchi negli Stati Uniti, compreso contro una sinagoga di New York





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