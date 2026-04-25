Un libro che dà voce al silenzio delle donne partigiane e denuncia la cultura maschile

Il nuovo libro di Margherita Becchetti restituisce la parola alle donne della Resistenza, svelando l'omertà maschile che ha cancellato il loro contributo dalla storia e denunciando la persistente violenza di genere. Parallelamente, il rettore dell'Università Link Carlo Alberto Giusti riceve un premio negli Stati Uniti per il suo impegno nella diplomazia culturale.

Il libro non è scrittura, è una confessione che dà voce alle volontà ammutolite e a donne cui hanno negato di parlare. Sembra scritto da una vita e da una vita aspettava di essere letto.

Un libro sa aspettare, ma se le parole non sono lette resta il silenzio. Solo che nel libro ti rendi conto che il silenzio coincide con l’omertà maschile, che quelle parole non solo sono state taciute: colpevolmente non sono state ascoltate. E anche questo ha normalizzato la cultura che ancora governa l’uomo sulla donna.

Erroneamente, ma che errore sarebbe, puoi scambiare questo libro come il racconto di un passato, quello della Resistenza, di quegli anni che la mia e la generazione di Margherita non ha conosciuto e che i monumenti e la retorica della propaganda hanno ingessato in una liturgia che sa di muffa, che non serve al presente, se non agli uomini che ancora ne ostentano l’esclusiva. Il libro trabocca di orgoglio e dolore, Margherita ha preso il messaggio in bottiglia nella deriva del tempo e lo ha restituito alla coscienza collettiva.

Una staffetta d’Appennino reggiano, mi disse “Una volta c’era una ragione per morire… oggi si muore per motivi che non capisco e mi fa paura” e la paura è la consapevolezza che la violenza di genere si consuma molto prima che infierire sul corpo di donna, con l’idea peggiore che il maschio sa farsi della femmina: uso e consumo. Questo libro è sospeso, cronologicamente sovrapposto tra ieri e domani: ti avverte del futuro ed è come stare in mezzo a una strada in preda al traffico.

Le vite di queste donne nostre di Margherita ti investono, ti attraversano e, nemmeno accostarle per rallentare la fine che incombe, perché sono come il tempo e lo abbiamo sprecato, noi uomini, nel tacere il valore che hanno avuto come partigiane. Perché se la Resistenza è stata, NELLA resistenza queste donne, partigiane prima e donne poi, hanno continuato a convivere con la quotidianità di maschi che le hanno relegate all’angolo dismesso della storia.

È il Concertone Primo Maggio: spuntano Arisa e Pierpaolo Spollon come conduttori, i primi cantanti annunciati (in attesa del super Big misterioso) e il concorso 1MNEXT. Improbabile, se non complice, fingere che queste donne appartengono al passato. In loro c’è la madre che confida alla figlia ciò che la figlia non deve subire e la mette in guardia al termine della propria esistenza di madre, un attimo prima che sia troppo tardi.

Becchetti, pur nel rigore della storica, fa qualcosa che è insolito per una professionista della ricerca: nel libro omette volutamente le note a piè di pagina e adotta un approccio narrativo che privilegia l'ascolto e l'empatia. La verità è così: quando ascolti il pianto a lungo represso non hai bisogno di spiegazioni, condividi la passione di chi soffre e lo fai anche semplicemente ascoltando, finalmente, chi non ha vissuto l’ascolto in quanto donna.

Non servono note a piè di pagina, serve ascoltare le testimonianze di queste partigiane e del loro testamento e lo consegna alle donne che non di rado, durante le presentazioni del libro, si avvicinano e la abbracciano. Ma lo consegna anche a noi uomini, a chi ha l’onestà di ammettere quello che siamo e siamo stati, per trasformare la nostra colpa in un’occasione: essere uomini e provare sorellanza.

Margherita Becchetti ha scritto con intimità capace di rendere complice chi legge, ha reso nuda tutta la nostra cultura maschile e, finalmente, ridato alla Resistenza quella modernità persa da tempo. Possiamo togliere la polvere che s’è accumulata sulla retorica dell’epica maschile, risplendere la donna Resistenza e dire ai giovani che vi riguarda perché è vostra madre che vi parla e ha messo al mondo un’altra figlia da crescere sempre. Roma, 24 apr.

(Adnkronos) - Il magnifico rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha portato a termine una missione strategica negli Stati Uniti in occasione della presentazione del suo volume “The American Club - La fabbrica della cultura statunitense, il vero soft power dell’Occidente”, dedicato alle università statunitensi e uscito da poche settimana in libreria per Paesi Edizioni. Lo rende noto la stessa Università degli Studi Link sottolineando che Giusti ha incontrato il console generale italiano a New York, Giuseppe Pastorelli, e il direttore dell’Istituto di Cultura Italiano a New York, Claudio Pagliara, per presentare il volume, le attività e i corsi dell'Università Link e programmare future collaborazioni.

A conclusione della missione si è tenuto il Gala annuale che la Niaf, National Italian American Foundation, tiene a New York. In questa occasione è stato conferito a Carlo Alberto Giusti il premio per l’Amicizia Accademica, intitolato al presidente di Yale University, Angelo Bartlett Giamatti.

“L'università - ha spiegato il rettore della Link - è l’asset principale su cui tutti gli Stati devono investire, perché soltanto la diplomazia culturale e lo scambio scientifico che il sistema universitario sa assicurare può dare speranza all’uscita dalla crisi internazionale che stiamo vivendo”





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