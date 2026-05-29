Un medico in famiglia, reunion dei Martini: cosa fanno oggi Maria, Annuccia e Ciccio?

La famiglia Martini si ritrova in tv: Margot Sikabonyi, Eleonora Cadeddu e Michael Cadeddu raccontano la loro vita dopo la serie.

Il 7 giugno 2026, nel salotto di 'La volta buona' su Rai1, si è consumato un evento che ha fatto battere il cuore di milioni di telespettatori: la reunion della famiglia Martini di 'Un medico in famiglia'.

In studio, Lino Banfi (Nonno Libero), Milena Vukotic (Enrica) e Margot Sikabonyi (Maria), con Eleonora Cadeddu (Annuccia) e un collegamento dalla Germania con Michael Cadeddu (Ciccio). Tra abbracci e ricordi, è riaffiorata la nostalgia per una serie che ha segnato un'epoca, ma anche la curiosità su cosa ne è stato dei giovani protagonisti.

La trasmissione ha riacceso l'interesse per le vite lontane dai riflettori di Maria, Annuccia e Ciccio, tre attori cresciuti davanti alle telecamere e oggi impegnati in percorsi molto diversi. Margot Sikabonyi, che interpretava Maria Martini, la figlia maggiore di Lele, ha scelto una strada poliedrica.

A 42 anni, è diventata mamma per la terza volta, come raccontato dal Corriere della Sera nel 2026, e ha intrapreso un percorso di crescita personale che l'ha portata a diventare scrittrice, insegnante di yoga e health coach. In una recente intervista a Fanpage, l'attrice ha confessato di aver 'fatto pace' con il personaggio di Maria, dopo aver temuto di rimanerne imprigionata per sempre.

Oggi si dice pronta a una possibile reunion, ma con la consapevolezza di aver costruito una vita che va ben oltre il set. La sua trasformazione fisica e interiore è evidente: più serena, consapevole e dedicata al benessere. Eleonora Cadeddu, la piccola Annuccia entrata nella serie a soli due anni, ha proseguito la carriera di attrice dopo la fine della fiction, ma ha anche investito nella formazione.

Dopo il diploma, è stata ammessa all'Accademia Internazionale di Teatro di Roma e ha frequentato Lingue alla Sapienza, dimostrando una determinazione che va oltre il palcoscenico. Michael Cadeddu, invece, ha abbandonato la recitazione per seguire la sua vera passione: i cavalli. Oggi è un fantino professionista e vive in Germania con la moglie e i figli. Nel 2016 ha vinto le Oaks d'Italia all'ippodromo di San Siro, un traguardo che lo ha consacrato nel mondo dell'ippica.

La sua vita è lontana dai set, ma il legame con i fratelli televisivi rimane forte, come dimostra il collegamento in diretta. La reunion ha riportato alla luce non solo i ricordi di una serie iconica, ma anche le storie personali di chi è cresciuto sotto i riflettori. Ognuno ha trovato la propria dimensione, chi continuando a recitare, chi dedicandosi allo studio o allo sport.

Il pubblico ha potuto vedere come i bambini di 'Un medico in famiglia' siano diventati adulti realizzati, portando avanti valori di famiglia e passione che la fiction stessa insegnava. E mentre Roma si prepara a eventi climatici estremi e la cronaca si riempie di notizie meno liete, il tepore di questo ritorno ha ricordato il potere della televisione di creare legami che durano per sempre





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