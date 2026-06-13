Un ciclomotore Garelli rubato nel 1984 è stato recuperato dai carabinieri di Volpiano e restituito al suo legittimo proprietario dopo 42 anni. L'uomo di 64 anni che lo guidava è stato denunciato alla procura di Ivrea con l'accusa di ricettazione.

Un motorino rubato 42 anni fa è stato ritrovato e restituito al suo legittimo proprietario. I carabinieri di Volpiano hanno recuperato un ciclomotore Garelli che era stato rubato a Vado Ligure nel 1984.

L'uomo di 64 anni che lo guidava è stato denunciato alla procura di Ivrea con l'accusa di ricettazione. Il proprietario del motorino, ora 58enne e residente a Saluzzo, viveva allora proprio a Vado Ligure, luogo della sua infanzia. Quel Garelli era stato il suo primo mezzo a due ruote, un ricordo legato agli anni dell'adolescenza. La storia del motorino è stata ricostruita grazie agli accertamenti sul numero di telaio.

Il ciclomotore è stato recuperato durante un controllo e i carabinieri hanno organizzato la restituzione al legittimo proprietario





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