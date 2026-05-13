Un nuovo talento sul circuito del jadiro: Afonso Eulalio vince la maglia rosa al Giro

Dopo Thomas Silva e con una tempesta sulla carta, Afonso Eulalio vince la maglia rosa al Giro e dimostra di essere uno dei corridori più promettenti in circolazione.

Il Giro scopre un nuovo giovane talento: Afonso Eulalio diventa la nuova maglia rosa . Dopo l’uruguaiano Thomas Silva, un altro corridore classe 2001 conquista il simbolo del primato al termine di una giornata epica segnata da pioggia, vento e addirittura grandine.

Per non parlare di quella caduta mentre era in testa alla corsa e che gli ha impedito di vincere la tappa, andata allo spagnolo Igor Arrieta, finito a terra pure lui e bravo a ricucire il gap e a superarlo proprio negli ultimi metri. Il corridore lusitano si consola con la maglia rosa: ora precede il secondo in classifica Arrieta di 2'51'. Eulalio, portoghese della Bahrain Victorious, ha ribaltato la classifica grazie a una fuga coraggiosa.

Partito con 1’11” di ritardo da Giulio Ciccone, Eulalio è riuscito ad anticipare il gruppo della maglia rosa, prendendosi così la leadership della corsaGazzetta. Nato nel 2001 a Figueira da Foz, alto 174 centimetri, Afonso Eulalio corre dal 2025 con la Bahrain Victorious, squadra che in questa edizione ha dovuto fare i conti con il ritiro del capitano Santiago Buitrago dopo la seconda tappa.

Il giovane lusitano si era già messo in evidenza nelle competizioni portoghesi, conquistando tappe al GP Torres Vedras - Trofeo Joaquim Agostinho e ottenendo buoni risultati alla Volta a Portugal. Il suo nome aveva iniziato a circolare anche a livello internazionale grazie al nono posto conquistato lo scorso anno nel durissimo Mondiale su strada di Kigali, vinto da Tadej Pogacar.

Un piazzamento che aveva confermato le qualità di un corridore considerato da molti tra i prospetti più interessanti del ciclismo europeo





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Afonso Eulalio Maglia Rosa 5 Generare Articoli In Italiano Ogni Articolo Deve Avere Almeno 2500 Caratteri Max 5Keywords

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Doveva essere il dopo-Donnarumma ma Chevalier potrebbe già lasciare il PSG dopo 12 mesiDoveva essere il dopo-Donnarumma ma l'avventura al PSG di Lucas Chevalier potrebbe già essere ai titoli di coda, appena dodici mesi dopo il suo trasferimento da 55 milioni di euro dal Lille.

Read more »

Giro d'Italia, tappa Catanzaro-Cosenza: vince Narvaez, Ciccone nuova maglia rosaPrima tappa in Italia, breve ma intensa. Narvaez aveva già vinto al Giro nella prima tappa del 2024, ma sorride anche l'Italia

Read more »

Giro d'Italia, tappa Praia a Mare-Potenza: vince Arrieta, Afonso Eulálio nuova maglia rosaIl portoghese della Bahrain anima la fuga di giornata, nonostante una scivolata a 6,5 km dal traguardo, mentre il gruppo della maglia rosa Ciccone affonda sotto la pioggia

Read more »

Giro, Arrieta vince a Potenza tra pioggia, freddo e cadute. Eulalio sfila la maglia rosa a CicconeL’abruzzese perde il simbolo del primato: giornata tremenda tra Calabria e Basilicata

Read more »