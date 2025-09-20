Un'oasi di relax e gusto: La giornata perfetta al Four Seasons

Un'immersione totale nel lusso e nel benessere in un resort che combina relax, gastronomia d'eccellenza e sostenibilità. Scopri come vivere una giornata indimenticabile tra mare, spa, sapori esotici e tramonti mozzafiato.

La giornata perfetta. Chi è solito vivere freneticamente non è abituato a dedicarsi interamente al relax, ma questa giornata è organizzata ad hoc, l’iperattività cittadina viene piacevolmente placata. Ci si sveglia di buon’ora e si inizia con una colazione vista Mar Rosso: frutta fresca, caffè speziato, dolci tipici e il silenzio che solo certi luoghi sanno regalare. La giornata prosegue con una lezione di yoga nello spazio nascosto tra le palme o nell’attrezzatissima palestra.

Il mare è lì che aspetta, accessibile tramite una funicolare che trasporta gli ospiti dalla cima fino alla spiaggia, dove ci si può godere il sole su comodi lettini e dedicarsi allo snorkeling, ammirando la bellezza sottomarina. L’immersione è possibile dal pontile privato, poiché dalla riva inizia la barriera corallina protetta. Il resort dimostra un impegno concreto verso la sostenibilità, investendo nella conservazione della barriera corallina, riducendo l’impatto ambientale con tecnologie a basso consumo e collaborando con le comunità locali per creare opportunità e formazione. “Perché la bellezza ha senso solo se è anche responsabile”, mi dicono. Per gli appassionati, c’è la possibilità di immersioni o di continuare lo snorkeling con un’escursione in barca, alla scoperta della barriera corallina con una guida biologa marina. Il pranzo leggero a bordo piscina – le piscine sono due, come le spiagge, una nella parte storica del resort e l’altra nella nuova ala, per un totale di cento ettari lussureggianti – offre ceviche, pescato del giorno, sandwich o insalate nei ristoranti Luna e Waha. Per un completo oblio, si fa tappa alla spa, dove il massaggio ayurvedico farà dimenticare anche di essere in paradiso. Da provare l’hammam tradizionale egiziano, un’esperienza multisensoriale con vapori profumati e rituali antichi, che rigenera corpo e spirito, lasciando la pelle di seta e lo spirito leggero. Il ritorno nella sontuosa stanza permette di godere della vista dalla terrazza, altrettanto rigenerante. A disposizione 120 suite di lusso, ispirate al design moderno o all’estetica tradizionale araba, tra cui The Palace, una villa privata con tre camere da letto, piscina personale e giardini privati. Intorno alle 18.30, l’aperitivo al Sails Lounge, con il cielo che si tinge di rosa e sabbia, il narghilé e le ballerine del ventre che intrattengono gli ospiti. Si aspetta il tramonto, condividendo cocktail (anche analcolici) o birra locale Stella. La cena romantica sotto le stelle, con i piedi nella sabbia e i pensieri altrove, offre l'imbarazzo della scelta tra dieci ristoranti. Si può scegliere tra la cucina mediterranea di Bullona (il ristorante milanese), le specialità libanesi di Zitouni o il Reef Grill, dove si può scegliere il pescato del giorno e gustarlo fronte mare. Non mancano opzioni più informali come il Breeze beach bar, perfetto per snack e cocktail in riva al mare. Il ristorante Bullona, in particolare, riprende l’atmosfera della sede milanese, proponendo piatti di pesce fresco con un tocco contemporaneo. Insomma, ogni giorno può essere così. O completamente diverso. Perché qui tutto ruota intorno al benessere, non a ciò che “dovresti fare”. L'eccellenza della cucina è un viaggio nel gusto. Per chi, come il sottoscritto, ritiene che una vacanza non sia completa senza un’esperienza sensoriale dedicata al palato, il Four Seasons non delude. L'offerta gastronomica è vasta, permettendo di esplorare sapori da tutto il mondo, a partire dall’Egitto. L’Arabesque è il cuore pulsante della cucina mediorientale del resort, con piatti come il moutabal, l’hammam mahshi (pollo farcito alle spezie) e il couscous allo zafferano, serviti in un ambiente intimo, tra archi in pietra e lanterne dorate. Per chi ama l’Asia, lo Yatai è il regno della cucina panasiatica di alta qualità, con sushi roll che competono con Tokyo e wok che raccontano Bangkok e Hanoi, il tutto con cucina a vista e sushi master che prepara nigiri personalizzati. Per le specialità libanesi e arabe, da gustare nel patio circondati dalle palme, c’è Zitouni, e, su richiesta, si può organizzare una cena privata sulla spiaggia, con tavolo per due, lanterne sulla sabbia e chef dedicato (l'anello di fidanzamento è opzionale!). Come detto, nel Four Seasons è presente anche Bullona, apprezzato indirizzo milanese





