Nella puntata del 20 novembre 2026, un ricordo di Greta Riveli la verità su Marina, scagionandola dall'accusa di omicidio. Scopri i dettagli della trama.

Nella puntata di Un Posto al Sole trasmessa il 20 novembre 2026, la vita di Marina Cirillo subisce una drammatica svolta che potrebbe determinare il suo futuro legale e personale. La protagonista corre il serio rischio di trascorrere anni in carcere per l'omicidio di Mori, accusa che sembrava inappellabile fino all'intervento inaspettato di Greta Fournier. Il destino di Marina è legato a un dettaglio apparentemente insignificante, ma cruciale per la ricostruzione dei fatti avvenuti nella notte dei crimini. Greta recupera un ricordo fondamentale che mette in discussione la versione ufficiale dei fatti, sostenuta da Roberto Giordano.

Il ricordo di Greta e la borsa di Marina

Greta Fournier si ricorda vividamente di ciò che accadeva il giorno in cui ha trovato il corpo senza vita di Mori. Durante la scena, ricorda che una borsa era appoggiata sul divano nell'abitazione. Questo particolare diviene centrale quando Greta riesce a collegare quel ricordo visivo alla borsa che indossa attualmente Marina Cirillo. Il riconoscimento della borsa di Marina, vista addosso a Giordano o in suo possesso, suggerisce fortemente che l'arma del pestaggio o la causa dell'incoscienza di Mori sia stata proprio la moglie di Roberto. Greta comprende ora che Marina è stata fatta cadere in coma proprio dalla donna di cui si fidava, aprendo una nuova prospettiva sull'accusa.

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Le posizioni dei principali coinvolti nella vicenda

Roberto Giordano e il suo team legale avevano costruito un caso solido contro Marina, puntando tutto sulla sua colpevolezza apparente. La strategia di difesa di Roberto si basava sulla convinzione che Marina avesse ucciso Mori per interessi personali o vendetta. Tuttavia, la Giordano stessa, la vera autrice dei fatti, non ha detto tutta la verità e ha fatto ricadere la colpa sulla sua rivale per liberarsene. La posizione di Greta cambia radicalmente gli equilibri, poiché mette in luce l'ipocrisia di chi ha orchestrato la trappola. La verità emerge lentamente, sfidando la narrazione dominante imposta dai Giordano.

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Impatto sulla trama e prossimi sviluppi

Le conseguenze di questa scoperta saranno immediate e di grande portata per le famiglie Cirillo e Giordano. Marina, che rischiava una condanna durissima, potrebbe trovare la via per dimostrare la propria innocenza grazie alla testimonianza implicita del ricordo di Greta. La puntata prevede anche un confronto drammatico tra Greta e le Cirillo, in cui la protagonista affronta personalmente la situazione per dire tutta la verità sulla notte in cui le gemelle sono state concepite. Questo faccia a faccia chiude un cerchio doloroso, ma lascia aperte nuove domande sulla dinamica dei crimini passati. La chiarezza che ne deriverà potrebbe salvare Marina dal carcere, ma danneggerà irreparabilmente la reputazione di Roberto Giordano.