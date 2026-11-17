Anticipazioni Un Posto al Sole 18 novembre 2026: Poggi deve affrontare Silvia e Michele distrutti. Renato si pente della vendita. Marina confessa a Roberto.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 novembre 2026 alle ore 20.50 su Rai3, la famiglia Cirillo vivrà una delle giornate più tormentate della sua storia recente. Il conflitto interno raggiunge il punto di rottura quando Poggi si trova ad affrontare direttamente Silvia e Michele, due persone che risultano profondamente distrutte dalla decisione presa in suo nome.

Poggi sfida la rabbia di Silvia e Michele

La scena centrale vede Poggi isolato contro i genitori di Rossella, i quali hanno subito un danno emotivo e materiale irreparabile a causa delle sue scelte. Il personaggio di Poggi non riesce più a nascondersi o a usare le solite strategie di evitamento, poiché Silvia e Michele gli stanno chiedendo conto delle conseguenze delle sue azioni. La tensione in questa interazione è palpabile, poiché i due non accettano le giustificazioni che vengono offerte loro in quel momento cruciale.

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Renato distrutto dal senso di colpa

Parallelamente a questo scontro frontale, Renato si trova in uno stato di profonda angoscia morale, paralizzato da un senso di colpa schiacciante. La sua decisione di vendere l'appartamento ad Alberto, per il quale ha accettato l'offerta della quota intera della vendita, ha causato danni irreparabili al rapporto con i propri cari. Nonostante Palladini sia molto felice di questo successo finanziario, per Renato il prezzo da pagare è troppo alto in termini di relazioni umane e fiducia familiare.

La discesa di Micaela nel mondo oscuro

Per i genitori di Rossella, le brutte notizie non finiscono con lo scontro di Poggi. Micaela, figlia della famiglia, sembra essere sempre più avvolta e avviata nel suo mondo oscuro, una dinamica che preoccupa enormemente il resto della famiglia. I tentativi di arginare questa deriva stanno fallendo, e la distanza emotiva cresce tra i vari membri, creando un clima di allarme generale che permea ogni interazione domestica.

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Serena e la famiglia Cirillo in crisi

Serena, la moglie di Filippo, ha tentato in ogni modo di salvare la sua famiglia, ma è stata costretta a cambiare registro di fronte all'intransigenza altrui. Le Cirillo, in particolare Manuela e Monica, continuano a rimanere completamente distanti l'una dall'altra. Monica lascia completamente perdere le decisioni della sua gemella Serena, rendendo la situazione ancora più nervosa e difficile da gestire per tutta la famiglia, con Serena in primis.

Veronica Peparini e il passo indietro

In un contesto parallelo di scandalo mediatico, Veronica Peparini fa un passo indietro dopo le recenti parole espresse su Marina La Rosa, ammettendo di non volerla offendere. Questa dinamica esterna si intreccia con le vicende interne della soap, dove Marina sta crollando e si appresta a confutare tutta la verità a Roberto, un evento che promette di cambiare nuovamente le carte in tavola nella narrativa televisiva.