Un posto al sole va in vacanza in Calabria: la soap celebra il trentennale con un set tra mare e monti

La storica soap di Rai 3 abbandona Napoli per una trasferta estiva in Calabria, girando nuove puntate tra le montagne della Sila e le spiagge della costa tirrenica per celebrare il trentennale della serie.

Un nuovo capitolo estivo prende vita per la storica soap di Rai 3 , "Un posto al sole", che quest'anno abbandona temporaneamente le vie di Napoli per un'avventura spettacolare nella splendida Regione Calabria .

La produzione, con il supporto di Rai Fiction, Fremantle, il Centro di Produzione Rai di Napoli, il Dipartimento Turismo calabrese e la Calabria Film Commission, ha organizzato una maxi‑operazione che trasformerà le scene quotidiane della fiction in un vero e proprio viaggio tra mare e montagna. Il trasferimento, annunciato come parte dei festeggiamenti per il trentennale della serie, permette al cast di immergersi in paesaggi naturali finora inesplorati dalla narrazione, offrendo al pubblico un connubio inedito tra trama sentimentale e scenari mozzafiato.





Le riprese si svolgeranno in due tappe principali: la prima nel cuore della Sila, a Camigliatello Silano, dove le foreste rigogliose e le alture silane offriranno lo sfondo ideale per i primi confronti emotivi dei protagonisti. Successivamente la troupe decollerà verso la costa tirrenica, toccando le pittoresche località di Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare, luoghi noti per le acque cristalline e le spiagge dorate.

In questo contesto, i volti più amati del cast - Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo), Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e il giovane Jimmy (Gennaro De Simone) - vivranno dilemmi amorosi, colpi di scena e tensioni relazionali che prenderanno una rinfrescata grazie ai paesaggi calabresi. Le prime anticipazioni suggeriscono che le vicende di Rossella e Nunzio saranno profondamente influenzate dal nuovo ambiente, mentre Micaela e Samuel si troveranno ai crocevia di scelte che potrebbero rimodellare il loro futuro sentimentale.





Il risultato di queste giornate intense di produzione sarà una serie di puntate speciali destinate a inaugurare la programmazione estiva, previste per la metà di luglio. Gli spettatori potranno così seguire le avventure del gruppo di giovani protagonisti, tra sentieri di montagna e tramonti sul mare, mantenendo la tradizionale energia e fedeltà che hanno contraddistinto la soap sin dal 1996.

L'iniziativa non solo celebra i trent'anni di storia della fiction, ma costituisce anche una leva strategica per valorizzare il turismo calabrese, dimostrando come la televisione possa contribuire a far conoscere le eccellenze naturali e culturali del Sud Italia





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