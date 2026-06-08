Un ragazzo di 18 anni percorre la Romea Germanica senza telefono

Il progetto Lunghi Cammini ODV offre a un ragazzo di camminare per mesi senza distrazioni, in compagnia di un adulto fidato, per aiutarlo a ritrovare se stesso e a scoprire il mondo intorno a lui.

Un ragazzo di 18 anni sta percorrendo la Romea Germanica , uno degli antichi percorsi che hanno portato pellegrini da tutta Europa verso la Città Eterna.

Accompagnato da un adulto fidato, Giovannangelo De Gennaro, 57 anni, musicista e viandante di Molfetta, il ragazzo sta facendo un viaggio di scoperta e di trasformazione. Non ha telefono in tasca, ma solo un zaino in spalla e la strada davanti a sé. Il progetto è stato ideato da Isabella Zuliani, 66 anni, logopedista e presidente dell'associazione Lunghi Cammini ODV, con sede operativa a Mestre.

L'idea è quella di offrire a un ragazzo di camminare per mesi, senza distrazioni, in compagnia di un adulto fidato, per aiutarlo a ritrovare se stesso e a scoprire il mondo intorno a lui. Il progetto è stato ispirato da Bernard Ollivier, un francese che ha fondato Seuil, un'associazione che propone lunghi cammini verso Santiago de Compostela a giovani rimasti ai margini della società.

Isabella Zuliani ha incontrato Ollivier di persona e ha deciso di creare un progetto simile in Italia. Con l'aiuto di un manipolo di amici, ha dato vita all'Associazione Lunghi Cammini ODV nel 2016. Il progetto prevede che i ragazzi siano accompagnati da un adulto fidato e che non abbiano accesso a smartphone, alcol o distrazioni. Il cammino è di 1.800 chilometri e dura cento giorni.

Giovannangelo De Gennaro, che accompagna il ragazzo, ha studiato flauto traverso al Conservatorio di Bari, ma ha sempre avuto una passione per la musica medievale. Ha creato l'Ensemble Calixtinus e ha riscoperto le tradizioni medievali della Puglia. Secondo lui, il cammino aggiunge tanto, ti prende tanto, dona tanto e toglie anche tanto.

Significa sottrarre qualcosa di superfluo che ci portiamo nella nostra quotidianità e avere la capacità di farsi liberi, di scegliere e di decidere senza lasciarsi rinchiudere nei recinti che la società di oggi ci induce a vivere





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