Un ragazzo di 22 anni ha lasciato un messaggio di civiltà dopo aver lasciato i suoi aggressori abbracciati in classe

Un ragazzo di 22 anni ha lasciato un messaggio di civiltà ai suoi aggressori dopo averli abbracciati in classe. Dopo essere stato lasciato praticamente disabile da una feroce aggressione commessa da cinque ragazzi, due minorenni, ha scelto di non odiare più il passato e liberare il suo futuro dalla rabbia e dall’odio. Questo episodio mostra quanto un mondo diverso sia possibile.

Un ragazzo di 22 anni ha lasciato un messaggio di civiltà ai suoi aggressori, liberando il suo futuro dal rancore e dall’odio. Anche per me, dopo aver riportato non odio più il mio psicologo di pronto soccorso al San Matteo di Pavia, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Soleterre che aiuta i bambini nelle zone di guerra, ha scritto un libro che arriva al cuore come una freccia.

Si chiama e’ un saggio, ma anche una memoria personale dedicata ai più giovani, per ‘disarmare nelle loro menti la violenza ed educare all’amore’





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