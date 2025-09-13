Un Ragazzo Salvato dal suo Cane in un Episodio di Violenza Famigliare a San Lazzaro di Savena

Un uomo di 50 anni ha tentato di strangolare e poi di incendiare l'abitazione, mettendo a rischio la vita del figlio minorenne. Il ragazzo è riuscito a salvarsi grazie all'intervento di uno dei suoi cani.

Un grave episodio di violenza familiare si è consumato a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Un uomo di 50 anni ha tentato di strangolare il figlio minorenne, poi ha incendiato la loro abitazione, rischiando di causare la morte del proprio figlio. Il giovane, visibilmente scosso ma in buone condizioni, ha raccontato ai carabinieri di essere riuscito a mettersi in salvo grazie all'intervento di uno dei suoi cani.

\ La tragedia sfiorata è iniziata in un clima di discussione famigliare. Il ragazzo, dopo essere stato aggredito dal padre, è riuscito a comporre il numero d'emergenza 112 e a chiedere aiuto, riferendo che l'uomo stava cercando di strangolarlo. Quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono arrivati all'abitazione, la scena era drammatica: l'edificio era avvolto dalle fiamme, due cani di grossa taglia erano rimasti intrappolati all'interno, ma né il ragazzo né il padre erano presenti. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio, mentre i sanitari del 118 si sono presi cura del minorenne, trasportandolo in ospedale. \ Poche ore dopo, il padre si è presentato spontaneamente in una caserma del bolognese. Davanti ai militari ha ammesso di aver aggredito suo figlio durante una discussione e di aver appiccato un incendio nell'abitazione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l'uomo è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio aggravato e incendio doloso, e tradotto in carcere. Gli animali, rimasti intrappolati tra le fiamme, sono stati soccorsi e affidati a un canile





