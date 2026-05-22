Un secondo gruppo di donne e bambini australiani legati all'ISIS torna in Australia

Un secondo gruppo di donne e bambini australiani legati al gruppo estremista dello Stato Islamico (ISIS) ha lasciato un campo profughi nel nord-est della Siria e potrebbe tornare in Australia. Il governo australiano ha precedentemente escluso di fornire assistenza diretta per il ritorno di paesi australiani legati all'ISIS.

Un secondo gruppo di donne e bambini australiani legati al gruppo estremista dello Stato Islamico ( ISIS ) ha lasciato un campo profughi nel nord-est della Siria e potrebbe tornare in Australia.

Il governo australiano ha precedentemente escluso di fornire assistenza diretta per il ritorno di paesi australiani legati all'ISIS, ma ha riconosciuto 'limiti molto seri' nell'impedire ai cittadini di rientrare nel Paese. Il ministro degli Affari interni Tony Burke ha detto che le agenzie di sicurezza e di intelligence australiane si sono preparate per il ritorno delle donne legate all'ISIS per più di un decennio.

'Questo non è un gruppo coerente, c'è uno spettro in termini di azioni degli individui mentre sono stati lontani dall'Australia', ha detto Burke via e-mail. Il ritorno delle donne ha suscitato critiche, con gli oppositori che hanno accusato il governo australiano di centro-sinistra di non aver impedito il loro rimpatrio. Tra il 2012 e il 2016, alcune donne australiane si sono recate in Siria per raggiungere i loro mariti, presunti membri dell'ISIS.

Dopo il crollo del califfato nel 2019, molte sono state detenute nei campi, mentre altre sono tornate a casa. A gennaio, gli Stati Uniti hanno iniziato a trasferire i membri dell'ISIS detenuti fuori dalla Siria dopo il crollo delle Forze Democratiche Siriane a guida curda, che avevano sorvegliato diverse strutture di detenzione che ospitavano combattenti dell'ISIS e civili affiliati, compresi gli stranieri





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