Un senatore filippino è stato arrestato per corruzione

Il senatore Jose Jinggoy Estrada è stato arrestato lunedì in Manila per aver violato le leggi anticorruzione e aver preso tangenti per un progetto di controllo delle inondazioni in tutta la Filippine.

Un senatore filippino è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver preso tangenti in un grande scandalo di corruzione. Il senatore Jose Jinggoy Estrada è stato arrestato lunedì in Manila dopo essere stato accusato di aver violato le leggi anticorruzione per aver ricevuto pagamenti illeciti per un valore di 573 milioni di pesos.

Estrada è stato accusato di aver preso tangenti per un progetto di controllo delle inondazioni in tutta la Filippine. Lo scandalo ha scosso la nazione afflitta dalla corruzione e ha rallentato la crescita economica negli ultimi trimestri. Estrada è stato incarcerato due volte in passato per reati di corruzione e suo padre, Joseph Estrada, è stato il primo ex presidente ad essere condannato per saccheggio.

Il successore di Joseph Estrada, Gloria Arroyo, ha graziato l'ex presidente e ne ha ordinato il rilascio, aprendo la strada al suo ritorno in politica. Estrada è stato portato in una struttura carceraria a Quezon City, nella regione di Metro Manila, per essere trattenuto fino alla fine del processo. Anche i suoi co-accusati, tra cui l'ex ministro dei Lavori pubblici Manuel Bonoan, sono stati posti in arresto.

Estrada ha detto ai reporter al Senato che non avrebbe scelto di rifugiarsi dall'arresto nella Camera alta: 'Sono pronto a difendermi davanti al tribunale e non mi nasconderò dietro le istituzioni per eludere il processo'





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