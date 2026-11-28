Francesca Albanese is barred from Costa Rica on national security grounds, drawing UN criticism and US praise amid escalating geopolitical tensions over Gaza.

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, è atterrata sabato mattina a Città del Messico dopo essere stata espulsa dalla Costa Rica. L'evento ha scatenato un'immediata reazione diplomatica, con l'ONU che esprime profonda preoccupazione e gli Stati Uniti che applaudono la decisione manzoniana di negare l'ingresso alla funzionaria italiana per presunti motivi di sicurezza nazionale.

The Rejection on National Security Grounds

La decisione del governo costaricano di non permettere a Francesca Albanese di varcare il confine è stata giustificata ufficialmente con argomentazioni relative alla sicurezza nazionale. La funzionario dell'ONU era giunta in America Centrale giovedì per ricevere una laurea honoris causa dall'Università di San José, un evento accademico che si è svolto in modo ibrido a causa del divieto di ingresso imposto alle autorità aeroportuali. Durante il suo breve soggiorno, Albanese è stata trattenuta per due notti presso l'aeroporto di San José, prima di essere costretta a lasciare il paese e a trasferirsi in Messico per completare la sua agenda di eventi.

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International Reactions and Diplomatic Tensions

Le reazioni alla decisione costaricana sono state nette e divise lungo linee geopolitiche preesistenti. Il capo dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Turk, ha dichiarato di essere "profondamente preoccupato" dall'esclusione della relatrice speciale. L'Ufficio di Turk ha sottolineato che tale atto è "difficilmente conciliabile con il lungo e storico impegno del Costa Rica per la difesa dei diritti umani", evidenziando una contraddizione con i principi democratici che il paese centroamericano sostiene di perseguire. Questa presa di posizione pone l'ONU in diretto contrasto con l'operato del governo costaricano.

Washington Applauds the Exclusion

Mentre l'ONU condannava l'atto, gli Stati Uniti hanno espresso un'opposta e vigorosa soddisfazione. Jeff Bartos, ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite per la gestione e la riforma, ha dichiarato pubblicamente la sua gratitudine verso il governo costaricano per aver tenuto fuori quella che definiva una "bugiarda e pazza" dal loro territorio. Questa posizione riflette la crescente vicinanza politica di San José a Washington, un'allineamento che vede anche il passaggio di aiuti militari verso Israele. La decisione di escludere Albanese, che era stata sanzionata dagli Stati Uniti nel 2025 per le sue dure critiche verso le politiche americane e israeliane a Gaza, si inserisce in questo contesto di rafforzamento dei legami atlantici e filoisraeliani.

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Context of the Gaza Conflict and Allegations

La figura di Francesca Albanese è diventata uno dei simboli più controversi del dibattito internazionale sul conflitto in corso. Come critica vocale della condotta militare di Israele a Gaza, Albanese ha attirato su di sé le ire di numerosi governi pro-israeliani. Le autorità palestinesi riportano che più di 74.000 persone sono state uccise nell'assalto israeliano, lanciato in risposta all'attacco dei militanti guidati da Hamas del 7 ottobre 2023, che causò circa 1.200 vittime in Israele. La crisi ha anche generato una grave emergenza alimentare e lo sfollamento interno dell'intera popolazione di Gaza, situazioni che gli esperti e le inchieste delle Nazioni Unite hanno valutato come configuranti crimini di genocidio, tesi respinte da Israele e dagli Stati Uniti.

Future Agenda and Political Implications

L'arrivo a Città del Messico segna solo una tappa interrotta del programma originale di Francesca Albanese, che prevedeva cinque giorni di attività. La relatrice era attesa per partecipare a un evento di solidarietà palestinese, tenere un discorso alla Commissione per i Diritti Umani della capitale messicana e sostenere una conferenza universitaria sulla responsabilità nei tempi di genocidio. Nonostante il divieto, Albanese ha tenuto il suo intervento principale all'università costaricana in remoto venerdì. Con un post sui social media che mostrava il suo passaporto in aeroporto, ha dichiarato addio temporaneo, promettendo di tornare quando la Costa Rica sarà di nuovo "libera", sottolineando come questa vicenda abbia implicazioni politiche più ampie rispetto alla semplice accoglienza di una singola personalità.