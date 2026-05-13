Un spot spettacolare per il Mondiale di Calcio, già definito 'il migliore del Mondiale'.

Una nota marca di birra ha girato uno spot spettacolare per il Mondiale di Calcio, già definito 'il migliore del Mondiale'. La gente per strada evoca i gol più iconici della gloriosa storia della Seleçao, da Pelé a Ronaldinho. Si mescolano filmati d'epoca e scene popolari girate nel presente. Recitano anche Ronaldo il Fenomeno e Ancelotti che, alla fine, raccoglie una palla di giornali, la srotola e legge: 'Possiamo crederci!'. Un colossal, nel suo genere.

Una nota marca di birra ha girato uno spot spettacolare per il Mondiale di Calcio, già definito 'il migliore del Mondiale'. La gente per strada evoca i gol più iconici della gloriosa storia della Seleçao, da Pelé a Ronaldinho.

Si mescolano filmati d'epoca e scene popolari girate nel presente. Recitano anche Ronaldo il Fenomeno e Ancelotti che, alla fine, raccoglie una palla di giornali, la srotola e legge: 'Possiamo crederci!

'. Un colossal, nel suo genere. Quanto sarà costato, in tempo e denaro?

'Insuperabile', dicono. Sicuri? In un angolo di Venezia succede questo: dei bambini giocano a palla accanto ad un canale, la palla scappa e sta per cadere in acqua, ma proprio in quell'attimo passa una gondola, il gondoliere d'istinto la colpisce di tacco e la passa ad altri bambini che esultano sull'altra sponda del canale. Un atomo di magia a costo zero, irripetibile, colto da un cellulare che lo ha reso virale.

La realtà si è mangiata la finzione, la vita il cinema, Venezia il Brasile. Non esiste sceneggiatore più geniale del Caso





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