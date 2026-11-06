Un thriller per ragazzi in 24 capitoli sigillati

Franck Thilliez propone un thriller per giovani lettori diviso in 24 capitoli da leggere nei giorni che precedono il Natale, con un diario misterioso e illustrazioni di Thomas Gilbert.

Franck Thilliez è uno dei nomi più noti del thriller francese contemporaneo, autore di storie ad alta tensione che hanno conquistato un pubblico numeroso e appassionato.

Questa volta, però, lo scrittore si allontana dal suo consueto pubblico di lettori adulti per rivolgersi a una fascia di giovani lettori. Si tratta di un vero e proprio esperimento, un gioco narrativo ma anche un tentativo molto serio di costruire un thriller per ragazzi che non sia banale né semplificato. La peculiarità del libro sta nel formato, che non è un semplice elemento estetico ma entra con forza nella suspense della storia.

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Struttura a calendario dell'avvento per un thriller

Il romanzo è diviso in 24 capitoli, tutti sigillati, che vanno letti uno al giorno nei 24 giorni che precedono il Natale. Ogni capitolo è in realtà un piccolo libro autonomo, e l'insieme funziona come una sorta di calendario dell'avvento, in cui l'attesa quotidiana diventa parte integrante del piacere della lettura. La trama si costruisce come un teatro dentro il teatro, con un libro nel libro. Naël trova un diario davanti a casa sua.

Il diario appartiene a Leo, un ragazzo scomparso un anno prima, rapito in circostanze ancora oscure. Il diario però non chiarisce i dubbi, anzi li moltiplica: immerge Naël in un mistero fitto e inquietante. Il primo fenomeno strano è che i giorni cominciano a ripetersi tutti uguali, come se il ragazzo vivesse un eterno primo dicembre che lo tiene intrappolato.

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Naël deve così affrontare due sfide insieme: cercare Leo e trovare il modo di salvarsi, in una situazione in cui il tempo stesso sembra essersi fermato. Accanto alle parole cariche di suspense di Thilliez, il romanzo si arricchisce delle illustrazioni di Thomas Gilbert, che accompagnano il lettore lungo tutta la storia e contribuiscono a creare un'atmosfera sospesa tra realtà e inquietudine. Il risultato è un libro che unisce la tensione del giallo alla cura grafica di un oggetto da collezione.

Equilibrio delicato tra suspense e giovane pubblico

Il genere del thriller rivolto ai più giovani richiede un equilibrio delicato: bisogna catturare l'attenzione senza spaventare eccessivamente, offrire colpi di scena credibili e lasciare spazio alla riflessione. Thilliez sceglie di misurarsi proprio con questa sfida, mantenendo il ritmo serrato tipico dei suoi romanzi per adulti e adattandolo a lettori che si avvicinano per la prima volta a storie di questo tipo.

Il formato a capitoli sigillati, con la sua attesa quotidiana, diventa così uno strumento narrativo che rafforza il senso di mistero e di urgenza, rendendo ogni apertura una piccola promessa di nuove rivelazioni. Per la sua struttura, il libro si presta bene come regalo in attesa del Natale. Chi lo sceglie può accompagnare un giovane lettore giorno dopo giorno, trasformando la lettura in un rito condiviso.

Insomma, brividi assicurati per chi ama i misteri e le storie che tengono il fiato sospeso fino all'ultima pagina.