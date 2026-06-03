Un turista francese attaccato da uno squalo in Sardegna

Un giovane francese di 28 anni ha raccontato di essere stato attaccato da uno squalo mentre si stava allenando in acqua lungo la costa sarda.

Un turista francese di 28 anni ha raccontato di essere stato attaccato da uno squalo mentre si stava allenando in acqua lungo la costa sarda.

Fortunatamente, le ferite sono state solo superficiali e il giovane non ha riportato danni gravi. L'esemplare di squalo che ha incontrato misurava circa 1,2 metri di lunghezza e apparteneva alla specie degli squali pinna nera, che raramente rappresentano un pericolo per gli uomini. Il 28enne ha spiegato che si è diretto verso la spiaggia per sfuggire allo squalo, che lo ha inseguito anche in trenta centimetri d'acqua.

Le ferite sono state trattate come morsi di esplorazione e il giovane tiene d'occhio la situazione nel caso si infettino





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