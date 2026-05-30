Un undicenne tenta di accoltellare il docente in una scuola media di San Vito Lo Capo

Un giovane di 11 anni ha cercato di ferire il suo insegnante di Tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Lo studente non è stato arrestato a causa della sua giovane età, ma verrà sentito dal giudice e dai suoi genitori. La procura ha aperto un'indagine civile per chiarire i fatti.

Un undicenne ha tentato di accoltellare il suo docente di Tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo , in provincia di Trapani , venerdì 29 maggio.

Lo studente non è imputabile data la giovanissima età, ma verrà comunque sentito dal magistrato, che ha intenzione di parlare anche con i genitori. La procura ha aperto un procedimento civile per fare piena chiarezza sulla vicenda. Il docente aggredito, che per fortuna ha riportato solo un lieve taglio alla mano, ha dichiarato agli investigatori di non sapersi spiegare il gesto del suo alunno





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