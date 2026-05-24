Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service alla Casa Bianca

Un uomo armato è stato ucciso in uno degli endroit del checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca mentre tentavano di accedere alla residenza presidenziale. Nel frattempo, una persona a caso era rimasta ferita nell'incidente.

Minuti di terrore alla Casa Bianca , dove Donald Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato colpito.

L'aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L'aggressore è stato identificato nel 21enne Nasir Best. L'uomo era noto agli agenti del Secret Service con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, una mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca.

L'uomo aveva scritto sui social di essere 'il vero' Osama bin Laden e aveva espresso il desiderio di fare del male al presidente Donald Trump. Lo scrive la Cnn





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casa Bianca Un Uomo Armato Aggressore Agenti Del Secret Service Checkpoint Spari Nasir Best Violazione Del Provvedimento Disturbi Mentali Violazione Del Provvedimento Giudiziario Minuti Di Terrore Alla Casa Bianca Accordo Sulla Siria Tentativo Di Entrare Al Suo Interno Ha Tentato Di Entrare In Un Vialetto Del Compl Il Vero Osama Bin Laden Ha Espresso Il Desiderio Di Nuocere A Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kevin Warsh giura alla Casa Bianca e prende il timone della Federal ReserveIl nuovo chairman della Fed, Kevin Warsh, presta giuramento nella Sala Ovale davanti a Donald Trump, promettendo riforme, indipendenza e un approccio moderno alla politica monetaria per sostenere crescita e occupazione negli Stati Uniti.

Read more »

Warsh giura come nuovo presidente della Fed alla Casa BiancaKevin Warsh è il nuovo presidente della Federal Reserve. Trump: 'Voglio che sia totalmente indipendente'

Read more »

U.S. Secret Service conferma sparizioni vicino alla Casa BiancaLa U.S. Secret Service ha riferito che era a conoscenza di segnalazioni di sparizioni a Washington, D.C., tra la 17esima strada e Pennsylvania Avenue NW vicino alla Casa Bianca, e che stava lavorando per confermare tali segnalazioni con il personale sul posto.

Read more »

Spari vicino alla Casa Bianca, Secret Service uccide l'aggressoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari vicino alla Casa Bianca, Secret Service uccide l'aggressore

Read more »