Un uomo britannico si è dichiarato colpevole di aver aiutato l'autore di un attacco mortale a una sinagoga di Manchester in ottobre. Il caso è stato considerato un incidente terroristico e ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza pubblica in Gran Bretagna.

Un uomo britannico si è dichiarato colpevole di aver aiutato l'autore di un attacco mortale a una sinagoga di Manchester in ottobre a effettuare una precedente ricognizione su un sito della difesa britannica.

Mohammad Asim Bashir, 31 anni, è comparso presso il tribunale Old Bailey di Londra e ha ammesso di aver accompagnato Jihad Al-Shamie all'Accademia di Difesa del Regno Unito nell'Oxfordshire, nell'Inghilterra centrale, nell'agosto del 2025. Meno di due mesi dopo, Al-Shamie ha guidato un'auto contro i pedoni prima di attaccare le persone con un coltello nella sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation. Un uomo è morto per le ferite da taglio e un altro è stato accidentalmente colpito a morte dalla polizia.

Al-Shamie, un cittadino britannico di 35 anni di origine siriana, ha detto alla polizia che stava agendo per conto dello Stato Islamico prima che gli agenti lo uccidessero. La polizia ha detto, quando Bashir è stato accusato, che il reato non era direttamente collegato all'attacco alla sinagoga. Il caso è stato considerato un incidente terroristico e ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza pubblica in Gran Bretagna.

La polizia ha dichiarato che l'attacco era stato pianificato con cura e che gli autori avevano cercato di causare il massimo danno possibile. La comunità ebraica di Manchester ha espresso la sua solidarietà con le vittime e la loro famiglia e ha chiesto maggiore protezione per le sinagoghe e le comunità ebraiche in Gran Bretagna





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